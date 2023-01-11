Александр Кожевников: «Кучеров – игрочище, великий русский хоккеист! У него все стабильно, он и отдает много, и забивает»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Александр Кожевников Никита Кучеров Хоккей

Александр Кожевников считает Никиту Кучерова великим русским хоккеистом.

«Если говорить про Кучерова, то он игрочище! У него все стабильно, Никита и отдает много голевых передач, и забивает.

Кучеров – великий русский хоккеист! Плюс является одним из лидеров «Тампы-Бэй», одного из сильнейших клубов НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Перфоманс Кучерова в матче с «Коламбусом»: поучаствовал в 4 голах «Тампы» из 6, а еще помог забить Марченко

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кожевников наконец то открыл Америку и увидел там , как играет Кучеров !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Гарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Забивает он, конечно, не так уж много, а вот передачи - другой разговор. Куч - красавец. В плане голов и ассистов Капризов хорош. Вот он как раз и забивает, и отдает почти одинаково. За 22ой год у него разрыв наименьший в этих показателях из топ-10.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий