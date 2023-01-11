Александр Кожевников: «Кучеров – игрочище, великий русский хоккеист! У него все стабильно, он и отдает много, и забивает»
Александр Кожевников считает Никиту Кучерова великим русским хоккеистом.
«Если говорить про Кучерова, то он игрочище! У него все стабильно, Никита и отдает много голевых передач, и забивает.
Кучеров – великий русский хоккеист! Плюс является одним из лидеров «Тампы-Бэй», одного из сильнейших клубов НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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