«Атака Ларионова на Дальний Восток крайне вредна, она может разрушить единство страны. Для России это самое опасное». Плющев о словах тренера

Владимир Плющев негативно оценил критику в адрес клубов с Дальнего Востока.

– Прочитал последнее интервью тренера «Торпедо», был сильно огорчен.

Всегда опасаюсь внутреннего разрушения, для России, как учит история, это самое опасное. Атака Ларионова на Дальний Восток крайне вредна, она может разрушить единство страны, разорвать ее на регионы.

То, что на игру « » во Владивостоке не пришел полный стадион, все-таки не показатель, популярность хоккея на Дальнем Востоке очень высокая. И сам факт существования лиги в Хабаровске и Владивостоке сшивает страну, делает наш хоккей не только спортивным, но и социальным, политическим проектом. Особенно в нынешние дни.

– Но ведь Ларионов, критикуя посещаемость на Дальнем Востоке, отчасти прав – на последний матч «Адмирала» с «Барысом» в новогодние дни собралось меньше двух тысяч зрителей, унизительная по меркам аудитория...

– Полупустая арена во Владивостоке – это факт. Но это проблема не только руководства « », но и тех же нижегородцев, которые в регионах пока не стали раздражителями – в отличие от армейских клубов, «Авангарда», «Магнитки» и так далее. А тот же «Барыс» играет в такой оборонительный хоккей, что публика иногда просто зевает. Отсюда и 1800 зрителей.

Это же, кстати, относится и к самим хозяевам. Очки у клуба есть, но оборонительная стилистика игры вряд ли сильно радует Владивосток. Плюс команду нужно строить и раскручивать не на легионерах, а на своих талантах, молодежи. Ну сняли сюжет о чешском защитнике – и что толку? Билетов-то на него не продашь! Будут свои звезды – будут аншлаги! – считает заслуженный тренер России.