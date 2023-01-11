«Атака Ларионова на Дальний Восток крайне вредна, она может разрушить единство страны. Для России это самое опасное». Плющев о словах тренера

Теги Амур Торпедо болельщики Владимир Плющев Игорь Ларионов КХЛ Адмирал Либор Шулак Политика Хоккей

 Владимир Плющев негативно оценил критику Игоря Ларионова в адрес клубов с Дальнего Востока. 

– Прочитал последнее интервью тренера «Торпедо», был сильно огорчен.

Всегда опасаюсь внутреннего разрушения, для России, как учит история, это самое опасное. Атака Ларионова на Дальний Восток крайне вредна, она может разрушить единство страны, разорвать ее на регионы. 

То, что на игру «Торпедо» во Владивостоке не пришел полный стадион, все-таки не показатель, популярность хоккея на Дальнем Востоке очень высокая. И сам факт существования лиги в Хабаровске и Владивостоке сшивает страну, делает наш хоккей не только спортивным, но и социальным, политическим проектом. Особенно в нынешние дни. 

– Но ведь Ларионов, критикуя посещаемость на Дальнем Востоке, отчасти прав – на последний матч «Адмирала» с «Барысом» в новогодние дни собралось меньше двух тысяч зрителей, унизительная по меркам КХЛ аудитория...

– Полупустая арена во Владивостоке – это факт. Но это проблема не только руководства «Адмирала», но и тех же нижегородцев, которые в регионах пока не стали раздражителями – в отличие от армейских клубов, «Авангарда», «Магнитки» и так далее. А тот же «Барыс» играет в такой оборонительный хоккей, что публика иногда просто зевает. Отсюда и 1800 зрителей.

Это же, кстати, относится и к самим хозяевам. Очки у клуба есть, но оборонительная стилистика игры вряд ли сильно радует Владивосток. Плюс команду нужно строить и раскручивать не на легионерах, а на своих талантах, молодежи. Ну сняли сюжет о чешском защитнике Шулаке – и что толку? Билетов-то на него не продашь! Будут свои звезды – будут аншлаги! – считает заслуженный тренер России. 

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19 комментариев

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Сергей Кузнецов
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Игорь, Игорь....ну как же так!! Развалил СССР, провел грабительскую приватизацию, развалил армию, платишь пенсионерам смешные пенсии, втюхиваешь клопятники, ой квартиры, народу за десятки миллионов, завез в страну десятки миллионов мигрантов, придумал систему откатов, кормишь наших спортсменов допингом....а теперь еще и Россию разваливаешь!!! Иииииииигорь!!! Остановись....
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Владимир Синицын
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ему про фому говорят ,а он про ерёму.просто плющев сел в лужу пёрнул там ,чтобы пузыри пошли.
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Кукич
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Всем по таблетки
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Александр Романов
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Жить становится все страшнее в этой стране
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viktorpavlov70
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Таких, как Плющёв в народе называют приспособленец и звездобол. Ларионов абсолютно прав, говоря о хоккее в свете бизнес-идеи. Все адекватные люди прекрасно поняли его мысль. Плющёв же целенаправленно или по глупости исказил смысл сказанного, приплёл что-то про единство державы, социальный и политический проект и накидал кучку бредовых тезисов. Если он это делает целенаправленно, то именно он, а не Ларионов является тем самым разрушителем. А если он этот бред несёт неосознанно, то дедушке пора на покой.
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Ingvar_1977
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Прав Плющев. От Ларионова не ожидал такого. На Дальнем Востоке точно такие же россияне, как и в столице, почему они не вправе видеть хоккей вживую? Да, Адмирал достаточно беден, может не так зрелищен, как клубы-богатеи, но кто мешает нашим нефтегазовым гигантам вкладываться не только в Москву и Питер, но и в родной Дальний Восток? Столько денег Газпром вваливал в Ригу и Йокерит, и что теперь? Адмирал и Амур давайте отстегнём от чемпионата… видите ли не зрелищно вам, Профессор? Советский хоккей был велик, но он никогда не был бизнесом. В неравных финансовых условиях лига развиваться не будет, лучше найдите возможность ещё больше финансово уравнять клубы и тогда конкуренция повысится в разы. Менеджмент команд начнёт пахать примерно так, как в Северстали, Адмирале, Витязе и в том же Торпедо. Вспомните, сборные Канады и США стали выигрывать практически всё после введения в НХЛ жёсткого финансового фэйр-плей.
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Сергей Сорока
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А у нас остался ещё список слов, которые не представляют угрозу стране и её целостности?
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Кино Музыка
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Плющев оказывает медвежью услугу хоккею Дальнего Востока. Низкая посещаемость это всегда плохая работа. Кто бы ни приезжал.
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Белый офицер
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Давно понятно что Лорионов инагент.
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banchik1
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Аа, то есть не безработица, бедность, коррупция и отсутствие инфрраструктуры, а именно Ларионов главное зло, ясно-понятно. Тоже всегда так думал.
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catcher69
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маразм крепчал и танки наши быстры...
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HockeyMan
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Представляю, как сейчас смеется Ларионов, читая этот бред 🤣
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TimGI86
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Какая атака на Дальний восток? Ему был задан вопрос возможен ли бизнес в КХЛ, и Ларионов говорит об этом в контексте этого вопроса. Затраты на выезд выше, чем доходы с таких матчей, и нужно подтянуть какие то моменты, чтобы все было лучше. И при этом не говорит о необходимости исключить эти клубы из КХЛ и прекрасно понимает что это больше социальные проекты. На лицо полное непонимание контекста со стороны Плющева, а уже следующие за этим тезисы вообще похожи на бред
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Роберт Ганиев
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Людям немного не до хоккея стало и по карману тоже всё бьёт.
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Дмитрий Пузырёв
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Передёргивает Плющев. В СССР большого хоккея на Дальнем Востоке вообще не было, а работа для людей была. И не разваливались!..
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memphis
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Главное наплести ахинею про угрозу стране и можно любое адекватное мнение сразу зарыть в землю.
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dimpa
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Какая атака?! Старый ты хрен. Вполне логичная мысль, не связанная с каким-то там единством. Благодаря повестке открыл свой рот и приплел все что мог. Ларионов сказал правду, что впрочем сейчас уже конечно опасно, тут соглашусь. Сам с собой.

Сразу вспоминаю Стругацких:

"Правда — это то, что сейчас во благо королю. Все остальное ложь и преступление!"
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Bot Vinnik
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Неужели Россия по Плющеву настолько слаба, что ее способен разрушить один Ларионов?
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pochanik
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Маразматики совсем из ума выжили
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