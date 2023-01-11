Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Далласа» и уступил в серии буллитов. У него 3 поражения в 4 последних играх
Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Далласа» и уступил в серии буллитов.
Вратарь «Айлендерс» сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:2 Б).
И в игре, и в серии бросков у «Старс» забил только форвард Джейсон Робертсон (29+29 в 42 играх).
У Сорокина 3 поражения в 4 последних играх. Всего в сезоне – 14 побед и 15 поражений (92,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,30).
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