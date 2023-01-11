Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Далласа» и уступил в серии буллитов. У него 3 поражения в 4 последних играх

отразил 25 из 26 бросков «Далласа» и уступил в серии буллитов.

Вратарь « » сыграл в матче регулярного чемпионата против « » (1:2 Б).

И в игре, и в серии бросков у «Старс» забил только форвард (29+29 в 42 играх).

У Сорокина 3 поражения в 4 последних играх. Всего в сезоне – 14 побед и 15 поражений (92,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,30).