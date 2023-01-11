Гурьянов не набрал очков и не забил буллит в серии в 1-м матче после возвращения в «Даллас»

не набрал очков и не забил буллит в серии в 1-м матче после возвращения в « ».

Форвард уходил в отпуск по семейным обстоятельствам и совершил поездку в Россию. Матч против « » (2:1 Б) стал для него первым с 17 декабря.

Гурьянов не набрал очков в последних 5 играх за «Старс». У него 5 (2+3) баллов в 26 играх сезона.

Сегодня Денис (10:51, 0:40 – в большинстве, полезность «0») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 2 блока и допустил 1 потерю. В послематчевой серии ему не удалось переиграть Илью Сорокина.