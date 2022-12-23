Гурьянов прилетел в Россию. Форвард «Далласа» ушел в отпуск по семейным обстоятельствам (Артур Хайруллин)

Теги Даллас НХЛ Денис Гурьянов Хоккей

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов прилетел в Россию.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Ранее стало известно, что российский нападающий «Старс» отправился в отпуск на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Клуб не сообщил каких-либо подробностей. 

В текущем сезоне НХЛ Гурьянов провел 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные