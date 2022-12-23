Гурьянов прилетел в Россию. Форвард «Далласа» ушел в отпуск по семейным обстоятельствам (Артур Хайруллин)
Форвард «Далласа» Денис Гурьянов прилетел в Россию.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее стало известно, что российский нападающий «Старс» отправился в отпуск на неопределенный срок по семейным обстоятельствам. Клуб не сообщил каких-либо подробностей.
В текущем сезоне НХЛ Гурьянов провел 25 матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-4».
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