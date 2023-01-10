Коваленко сделал дубль и набрал 3 очка в игре с «Северсталью». У форварда «Торпедо» 38 баллов в 42 матчах
Николай Коваленко набрал три очка в матче против «Северстали».
23-летний нападающий «Торпедо» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре с череповецким клубом (4:5 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ.
В этой игре Николай также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 20:42.
Всего в этом сезоне Коваленко набрал 38 (17+21) баллов в 42 играх.
Форвард занимает второе место в списке бомбардиров «Торпедо» в нынешнем сезоне. Больше очков набрал только Алексей Кручинин – 40 (13+27).
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