Коваленко сделал дубль и набрал 3 очка в игре с «Северсталью». У форварда «Торпедо» 38 баллов в 42 матчах

набрал три очка в матче против « ».

23-летний нападающий «Торпедо» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре с череповецким клубом (4:5 Б) в Фонбет чемпионате .

В этой игре Николай также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 20:42.

Всего в этом сезоне Коваленко набрал 38 (17+21) баллов в 42 играх.

Форвард занимает второе место в списке бомбардиров « » в нынешнем сезоне. Больше очков набрал только Алексей Кручинин – 40 (13+27).