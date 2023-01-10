Алексей Дементьев: «Овечкин – любимец нашей публики. Рассчитываю, что он еще сыграет перед российскими болельщиками»
Алексей Дементьев рассчитывает, что Александр Овечкин еще сыграет в КХЛ.
Ранее 37-летний капитан «Вашингтона» установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян. Он принял участие в игре с «Коламбусом» (1:0). Это был 1317-й матч нападающего в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин превзошел показатели Алексея Ковалева (1316 игр).
– Как долго сможет сыграть Александр Овечкин на высоком уровне, сложно сказать. На этот вопрос ответит только он сам и сделает так, как посчитает нужным. Пока Овечкин выступает, будем наслаждаться его игрой, рекордами и движением вперед.
– На ваш взгляд, в России еще он может сыграть?
– Конечно, может, я этого не исключаю. Потому что Овечкин – любимец нашей публики. Я рассчитываю, что он еще сыграет перед российскими болельщиками.
– И даже после 40 лет Овечкин может играть здесь на хорошем уровне?
– Очень надеюсь. Пример Яромира Ягра у всех перед глазами, – сказал агент.
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