Алексей Дементьев: «Овечкин – любимец нашей публики. Рассчитываю, что он еще сыграет перед российскими болельщиками»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев рассчитывает, что Александр Овечкин еще сыграет в КХЛ.

Ранее 37-летний капитан «Вашингтона» установил рекорд по матчам в НХЛ среди россиян. Он принял участие в игре с «Коламбусом» (1:0). Это был 1317-й матч нападающего в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин превзошел показатели Алексея Ковалева (1316 игр).

– Как долго сможет сыграть Александр Овечкин на высоком уровне, сложно сказать. На этот вопрос ответит только он сам и сделает так, как посчитает нужным. Пока Овечкин выступает, будем наслаждаться его игрой, рекордами и движением вперед.

– На ваш взгляд, в России еще он может сыграть?

– Конечно, может, я этого не исключаю. Потому что Овечкин – любимец нашей публики. Я рассчитываю, что он еще сыграет перед российскими болельщиками.

– И даже после 40 лет Овечкин может играть здесь на хорошем уровне?

– Очень надеюсь. Пример Яромира Ягра у всех перед глазами, – сказал агент.

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3 комментария

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Марс Досоев
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Ответ kso77
Патриотизм патриотизмом , деньги деньгами , вполне хорошо Александр устроился у продавцов " Пэтриота"
Вот причем здесь "продавцы"пэтриотов "? Главное добиться успеха в намеченной и нами ожидаемые цели. А там и посмотрим
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Сергей Орлов
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За всех не говори, шарлатан.
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kso77
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Патриотизм патриотизмом , деньги деньгами , вполне хорошо Александр устроился у продавцов " Пэтриота"
0
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