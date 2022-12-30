Владислав Третьяк: «Рекорды и наследие Овечкина – гордость России. Хоккейный год принадлежит Саше, который при жизни стал легендой»

Теги ФХР Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос касательно итогов 2022 года.

Президент Федерации хоккея России назвал Александра Овечкина хоккеистом года.

«Этот хоккейный год принадлежит Саше Овечкину, который при жизни стал легендой.

Овечкин – хоккеист года. Его рекорды и наследие – гордость России. Поэтому назову Сашу лучшим хоккеистом и одним из лучших спортсменов России.

Также наш чемпионат КХЛ себя очень здорово показал в этом году. Хоккей справляется со всеми трудностями и продолжает радовать зрителей»,- сказал Третьяк.

7 комментариев

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Кеша
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Ответ Товарищ Бразаускас
Какое тупое лицемерие. Наркоман Марадона и насильник и уголовник Тайсон - легенды мирового спорта (без вопросов, кстати), а Ови, который виноват только в том, что поддержал главу своей страны, - нет. Блюющий Шмурнов в помощь. А Ови побьет рекорд Гретцки.
Я вас поддерживаю !
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Кеша
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Ответ Джон Доу
Как же у нас любят всяких чуваков угодных партии записывать в легенды при жизни. Я ни сколько не принижаю заслуги Ови, как спортсмена, но чтобы стать легендой нужно быть не только крутым спортсменом, но и хорошим человеком. Но ни третьяк, ни Овечкин под эти параметры не подходят.
А судьи кто ? Кто хороший человек , а кто плохой ? Для кого-то душитель кошек и убийца Бандера хороший человек . Ты себя , конечно, к хорошим приписал ? Всевышний разберется кто был хороший, а кто нет. Овечкин столько сделал хорошего для детей, что Вам и не снилось . Просто он скромный человек и не орет на каждом углу о своей благотворительности .
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ovcov8
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Ответ Товарищ Бразаускас
Какое тупое лицемерие. Наркоман Марадона и насильник и уголовник Тайсон - легенды мирового спорта (без вопросов, кстати), а Ови, который виноват только в том, что поддержал главу своей страны, - нет. Блюющий Шмурнов в помощь. А Ови побьет рекорд Гретцки.
Ови будет только блеять
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Ми Ша
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Владислав,а ты то какая легенда … супер! Жаль,что у медали есть и обратная сторона
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Товарищ Бразаускас
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Ответ Джон Доу
Как же у нас любят всяких чуваков угодных партии записывать в легенды при жизни. Я ни сколько не принижаю заслуги Ови, как спортсмена, но чтобы стать легендой нужно быть не только крутым спортсменом, но и хорошим человеком. Но ни третьяк, ни Овечкин под эти параметры не подходят.
Какое тупое лицемерие. Наркоман Марадона и насильник и уголовник Тайсон - легенды мирового спорта (без вопросов, кстати), а Ови, который виноват только в том, что поддержал главу своей страны, - нет.
Блюющий Шмурнов в помощь. А Ови побьет рекорд Гретцки.
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Джон Доу
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Как же у нас любят всяких чуваков угодных партии записывать в легенды при жизни.
Я ни сколько не принижаю заслуги Ови, как спортсмена, но чтобы стать легендой нужно быть не только крутым спортсменом, но и хорошим человеком. Но ни третьяк, ни Овечкин под эти параметры не подходят.
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Сергей Лепехин
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Спортивный год принадлежит лыжникам
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