Владислав Третьяк: «Рекорды и наследие Овечкина – гордость России. Хоккейный год принадлежит Саше, который при жизни стал легендой»

ответил на вопрос касательно итогов 2022 года.

Президент Федерации хоккея России назвал хоккеистом года.

«Этот хоккейный год принадлежит Саше Овечкину, который при жизни стал легендой.

Овечкин – хоккеист года. Его рекорды и наследие – гордость России. Поэтому назову Сашу лучшим хоккеистом и одним из лучших спортсменов России.

Также наш чемпионат себя очень здорово показал в этом году. Хоккей справляется со всеми трудностями и продолжает радовать зрителей»,- сказал Третьяк.