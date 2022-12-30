Владислав Третьяк: «Рекорды и наследие Овечкина – гордость России. Хоккейный год принадлежит Саше, который при жизни стал легендой»
Владислав Третьяк ответил на вопрос касательно итогов 2022 года.
Президент Федерации хоккея России назвал Александра Овечкина хоккеистом года.
«Этот хоккейный год принадлежит Саше Овечкину, который при жизни стал легендой.
Овечкин – хоккеист года. Его рекорды и наследие – гордость России. Поэтому назову Сашу лучшим хоккеистом и одним из лучших спортсменов России.
Также наш чемпионат КХЛ себя очень здорово показал в этом году. Хоккей справляется со всеми трудностями и продолжает радовать зрителей»,- сказал Третьяк.
Блюющий Шмурнов в помощь. А Ови побьет рекорд Гретцки.
Я ни сколько не принижаю заслуги Ови, как спортсмена, но чтобы стать легендой нужно быть не только крутым спортсменом, но и хорошим человеком. Но ни третьяк, ни Овечкин под эти параметры не подходят.