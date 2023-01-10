Макдэвид – 3-й игрок «Эдмонтона» в XXI веке, набравший очки в 10+ гостевых матчах подряд. У него 7+13 на этом отрезке

Теги Эдмонтон Лос-Анджелес Райан Смит НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид забросил 34-ю шайбу в сезоне НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (3:6) форвард «Эдмонтона» забросил шайбу на 50-й минуте.

В 42 матчах канадец набрал 77 (34+43) очков и возглавляет списки бомбардиров, снайперов и ассистентов НХЛ.

Кроме того, Макдэвид продлил свою результативную серию в гостевых матчах до 10 игр (7+13 на этом отрезке). За последние 25 лет это удавалось лишь двум игрокам «Ойлерс»: Леону Драйзайтлю в сезонах-2018/19 и 2019/20, а также Райану Смиту в сезоне-2005/06.

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4 комментария

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ZamoRano
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Автор новости видимо математику в школе не изучал, 10+ это не отрезок, а вектор, ну и само собой в связи с этим новость звучит по идиотски, ибо мы считаем 7+13 по неизвестному числу матчей и хз с чем сравниваем.
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Latenight Radio
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Ответ Stewee
Чем-то напоминает прошлый сезон, когда Эдмонтон и Макди забуксовали в конце декабря и в январе.
Лучше забуксовать в январе, чем в апреле-мае) Кейн идет на поправку раньше срока, до МВЗ должен появиться.
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Stewee
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Чем-то напоминает прошлый сезон, когда Эдмонтон и Макди забуксовали в конце декабря и в январе.
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Makaveli The-Don-Killuminati
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Феномен!
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