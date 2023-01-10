Макдэвид – 3-й игрок «Эдмонтона» в XXI веке, набравший очки в 10+ гостевых матчах подряд. У него 7+13 на этом отрезке
Коннор Макдэвид забросил 34-ю шайбу в сезоне НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (3:6) форвард «Эдмонтона» забросил шайбу на 50-й минуте.
В 42 матчах канадец набрал 77 (34+43) очков и возглавляет списки бомбардиров, снайперов и ассистентов НХЛ.
Кроме того, Макдэвид продлил свою результативную серию в гостевых матчах до 10 игр (7+13 на этом отрезке). За последние 25 лет это удавалось лишь двум игрокам «Ойлерс»: Леону Драйзайтлю в сезонах-2018/19 и 2019/20, а также Райану Смиту в сезоне-2005/06.
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