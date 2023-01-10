Макдэвид – 3-й игрок «Эдмонтона» в XXI веке, набравший очки в 10+ гостевых матчах подряд. У него 7+13 на этом отрезке

забросил 34-ю шайбу в сезоне .

В матче регулярного чемпионата с « » (3:6) форвард « » забросил шайбу на 50-й минуте.

В 42 матчах канадец набрал 77 (34+43) очков и возглавляет списки бомбардиров, снайперов и ассистентов НХЛ.

Кроме того, Макдэвид продлил свою результативную серию в гостевых матчах до 10 игр (7+13 на этом отрезке). За последние 25 лет это удавалось лишь двум игрокам «Ойлерс»: Леону Драйзайтлю в сезонах-2018/19 и 2019/20, а также в сезоне-2005/06.