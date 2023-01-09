Билялетдинов об отсутствии побед с крупным счетом: «Cейчас много забивать не дают. Но возможности для голов есть – постараемся забивать побольше»
Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы над «Сибирью».
«Ак Барс» одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2.
– Начали не совсем так, как хотели. Пропустили шайбу, которая не была сложной. К сожалению, потеряли концентрацию перед воротами.
Потом в большинстве соперник сыграл хорошо, а мы – неудачно.
Но должен сказать, что команда продолжала играть, играли ребята правильно. Мы прибавили в движении, в агрессии. Четыре раза играли в меньшинстве, если не ошибаюсь. Ребята выдержали – молодцы. Я доволен ими.
– Объясните слабое начало первого периода.
– Мы будем разбираться. Я пока не готов ответить.
– Оцените форму Даниила Журавлева, который заработал два удаления.
– Он старался, играя против такого соперника, немножко переживал, наверное.
– Насколько вас беспокоит отсутствие более уверенных побед, с более крупным счетом?
– Знаете, сейчас много забивать особенно не дают. Но ребята пытаются, и возможности для голов у нас есть. Это важно. Постараемся забивать побольше, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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