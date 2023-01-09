Билялетдинов об отсутствии побед с крупным счетом: «Cейчас много забивать не дают. Но возможности для голов есть – постараемся забивать побольше»

дал комментарий после победы над «Сибирью».

«Ак Барс» одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2.

– Начали не совсем так, как хотели. Пропустили шайбу, которая не была сложной. К сожалению, потеряли концентрацию перед воротами.

Потом в большинстве соперник сыграл хорошо, а мы – неудачно.

Но должен сказать, что команда продолжала играть, играли ребята правильно. Мы прибавили в движении, в агрессии. Четыре раза играли в меньшинстве, если не ошибаюсь. Ребята выдержали – молодцы. Я доволен ими.

– Объясните слабое начало первого периода.

– Мы будем разбираться. Я пока не готов ответить.

– Оцените форму , который заработал два удаления.

– Он старался, играя против такого соперника, немножко переживал, наверное.

– Насколько вас беспокоит отсутствие более уверенных побед, с более крупным счетом?

– Знаете, сейчас много забивать особенно не дают. Но ребята пытаются, и возможности для голов у нас есть. Это важно. Постараемся забивать побольше, – сказал главный тренер « ».