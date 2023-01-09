Билялетдинов об отсутствии побед с крупным счетом: «Cейчас много забивать не дают. Но возможности для голов есть – постараемся забивать побольше»

Теги Ак Барс Сибирь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Даниил Журавлев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы над «Сибирью».

«Ак Барс» одержал победу в серии буллитов со счетом 3:2.

– Начали не совсем так, как хотели. Пропустили шайбу, которая не была сложной. К сожалению, потеряли концентрацию перед воротами.

Потом в большинстве соперник сыграл хорошо, а мы – неудачно.

Но должен сказать, что команда продолжала играть, играли ребята правильно. Мы прибавили в движении, в агрессии. Четыре раза играли в меньшинстве, если не ошибаюсь. Ребята выдержали – молодцы. Я доволен ими.

– Объясните слабое начало первого периода.

– Мы будем разбираться. Я пока не готов ответить.

– Оцените форму Даниила Журавлева, который заработал два удаления.

– Он старался, играя против такого соперника, немножко переживал, наверное.

– Насколько вас беспокоит отсутствие более уверенных побед, с более крупным счетом?

– Знаете, сейчас много забивать особенно не дают. Но ребята пытаются, и возможности для голов у нас есть. Это важно. Постараемся забивать побольше, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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5 комментариев

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Сергей Орлов
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Ларионов: "Подержи моё пиво".
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Иммонен
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Смотреть приятно, когда с каждым разом все лучше складывается игра!
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Ddd Erf
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Камбеки вселяют надежду. Спасибо Хайдарыч
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Дмитрий Лунегов
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Какое отличие в интервью между Знарком! Читать приятно!
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Ганик
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Хотя бы победы пошли
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