Роман Калиниченко: «Клаэссон и Дыбленко – опытные ребята. Они подсказывают, страхуют на льду. Стараюсь прислушиваться к ним»

Теги ЦСКА КХЛ Фредрик Клаэссон Ярослав Дыбленко Роман Калиниченко Хоккей

Роман Калиниченко прокомментировал победу в матче против «Трактора» (2:1).

– Начали первый выезд в новом году с непростой победы над «Трактором». Можно сказать, что начало успешное? 

– Плотная, агрессивная игра получилась со стороны обеих команд. Всем нужны были эти два очка, но мы приехали только за победой. 

– Все игры получаются «кость в кость», во многих перевес в счете минимальный. Какие матчи больше нравятся болельщикам – результативные или с интригой до последних секунд? 

– Каждая игра по накалу острая, интересная для болельщиков. Люди приходят поддержать свою команду, поболеть за нее. Выходим, делаем свою работу и радуем наших фанатов. 

– Позади уже достаточное количество игр за ЦСКА в текущем сезоне. Чувствуешь внутреннюю уверенность, что есть шанс закрепиться в главной команде? 

– Спасибо за доверие тренерскому штабу, ребятам за поддержку. Мое дело выходить и каждую смену отрабатывать на полную. А дальше уже посмотрим.

– Ряд игр ты провел в паре с опытными защитниками – Клаэссон, Дыбленко. Что-то подсказывают они, что удалось перенять? 

– Эти ребята уже опытные, достаточно игр сыграли в своей карьере. Конечно, подсказывают, страхуют на льду. Стараюсь прислушиваться к ним, так же и к любому другому игроку нашей команды. Благодарен всем – это огромный опыт. 

– Впереди матч с «Автомобилистом». Соперник проиграл уже 9 игр подряд, но все еще продолжает лидировать на Востоке. Ожидания от матча?

– Стараемся не смотреть в таблицу. Выходим делать свою работу, играть в правильный хоккей. Настраиваемся на победу, главное делать то, что просят от нас тренеры. 

– Как не допустить расслабленности? 

– Все ребята в команде – это профессионалы. Нужно четко делать свою работу, слушать тренеров, выполнять их задание. Не может быть никакой расслабленности, все команды мастеровитые и опасные, – сказал защитник ЦСКА.

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