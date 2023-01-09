Роман Калиниченко: «Клаэссон и Дыбленко – опытные ребята. Они подсказывают, страхуют на льду. Стараюсь прислушиваться к ним»
Роман Калиниченко прокомментировал победу в матче против «Трактора» (2:1).
– Начали первый выезд в новом году с непростой победы над «Трактором». Можно сказать, что начало успешное?
– Плотная, агрессивная игра получилась со стороны обеих команд. Всем нужны были эти два очка, но мы приехали только за победой.
– Все игры получаются «кость в кость», во многих перевес в счете минимальный. Какие матчи больше нравятся болельщикам – результативные или с интригой до последних секунд?
– Каждая игра по накалу острая, интересная для болельщиков. Люди приходят поддержать свою команду, поболеть за нее. Выходим, делаем свою работу и радуем наших фанатов.
– Позади уже достаточное количество игр за ЦСКА в текущем сезоне. Чувствуешь внутреннюю уверенность, что есть шанс закрепиться в главной команде?
– Спасибо за доверие тренерскому штабу, ребятам за поддержку. Мое дело выходить и каждую смену отрабатывать на полную. А дальше уже посмотрим.
– Ряд игр ты провел в паре с опытными защитниками – Клаэссон, Дыбленко. Что-то подсказывают они, что удалось перенять?
– Эти ребята уже опытные, достаточно игр сыграли в своей карьере. Конечно, подсказывают, страхуют на льду. Стараюсь прислушиваться к ним, так же и к любому другому игроку нашей команды. Благодарен всем – это огромный опыт.
– Впереди матч с «Автомобилистом». Соперник проиграл уже 9 игр подряд, но все еще продолжает лидировать на Востоке. Ожидания от матча?
– Стараемся не смотреть в таблицу. Выходим делать свою работу, играть в правильный хоккей. Настраиваемся на победу, главное делать то, что просят от нас тренеры.
– Как не допустить расслабленности?
– Все ребята в команде – это профессионалы. Нужно четко делать свою работу, слушать тренеров, выполнять их задание. Не может быть никакой расслабленности, все команды мастеровитые и опасные, – сказал защитник ЦСКА.
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