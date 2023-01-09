17-летний Бедард сделал покер и отдал 2 передачи в матче WHL. У фаворита драфта НХЛ 70 очков в 29 играх
Коннор Бедард набрал 6 (4+2) очков в матче Западной хоккейной лиги.
17-летний нападающий «Реджайны» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Калгари Хитмен» (6:2).
В активе канадского форварда теперь 31 шайба и 39 результативных передач в 29 играх сезона.
Бедард, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, возглавляет бомбардирскую гонку Западной хоккейной лиги.
Ранее он был признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира-2023.
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