17-летний Бедард сделал покер и отдал 2 передачи в матче WHL. У фаворита драфта НХЛ 70 очков в 29 играх

набрал 6 (4+2) очков в матче Западной хоккейной лиги.

17-летний нападающий «Реджайны» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против « » (6:2).

В активе канадского форварда теперь 31 шайба и 39 результативных передач в 29 играх сезона.

Бедард, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, возглавляет бомбардирскую гонку Западной хоккейной лиги.

Ранее он был признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира-2023.