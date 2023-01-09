Суд отклонил жалобу генподрядчика новой арены «Сибири» на штраф в 106 млн рублей за срыв сроков строительства

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Суд отклонил жалобу генподрядчика арены «Сибири» на штраф в 106 млн рублей за срыв сроков.

Генеральный подрядчик строительства должен был сдать объект 31 августа 2022 года. На 1 сентября объем выполненных работ по контракту составил 46%.

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел жалобу защиты гендиректора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана, оштрафованного за срыв сроков строительства.

«По результатам рассмотрения жалобы постановление мирового судьи о назначении Грибану административного наказания в виде административного штрафа в размере 106 млн 711 тысяч 604 рублей 17 копеек оставлено без изменения, жалоба защитника Абросимова с дополнениями к ней – без удовлетворения», – говорится в сообщении суда.

Суд установил вину Грибана в нарушении сроков выполнения работ по государственным контрактам.

30 декабря стало известно, что новая ледовая арена в Новосибирске была введена в эксплуатацию.

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2 комментария

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Александр Василич
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Ответ Александр Невский
Когда будут реальные сроки лишения свободы в Новосибирске.
Никогда!))
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Александр Невский
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Когда будут реальные сроки лишения свободы в Новосибирске.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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