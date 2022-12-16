Губернатор заявил, что новую ледовую арену в Новосибирске достроят до конца года. Матчей со зрителями в декабре не будет

Губернатор заявил, что строительство ледовой арены в Новосибирске завершится в декабре.

«В декабре все основные работы будут выполнены и, я надеюсь, будет подготовлен пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. Но все-таки возникли некоторые сложности с поставкой оборудования, причем оборудования по безопасности, которое обязательно для присутствия большого количества людей.

Поэтому если и будем проводить какие-то мероприятия в декабре, то, к сожалению, без зрителей. Без монтажа систем оповещения и пожарной сигнализации большое количество людей в объект завести нельзя. А все остальные работы в декабре будут закончены», – сказал Андрей Травников.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию новой арены « » могут перенести на осень 2023 года из-за проблем с системой очистных сооружений.

Генподрядчик заявлял, что объект сдадут в эксплуатацию к 1 ноября, однако строительство арены не завершено до сих пор.

Губернатор пояснял, что соглашение с Министерством спорта РФ, под которое на строительство арены выделялись федеральные деньги, предусматривает дату ввода в эксплуатацию 31 декабря 2022 года.

С учетом планировавшегося ранее проведения МЧМ-2023 по хоккею (перенесен в Канаду) крайний срок сдачи определялся как сентябрь.

Общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске ранее обозначалась как 55 тысяч квадратных метров. Дворец спорта будет включать основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену.

Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Также здесь можно будет проводить концерты, выставочные и другие мероприятия.

Стоимость строительства оценивалась в 10 миллиардов рублей. К началу 2022 года она увеличилась до 13 млрд, в сентябре сообщалось уже о 14,4 млрд.