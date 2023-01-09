Детский тренер Марченко: «Кирилл отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию. Потом уже начал прогрессировать»

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Детский тренер Кирилла Марченко рассказал о начале карьеры форварда «Коламбуса».

— Как начинал свой хоккейный путь Кирилл?

— Кирилл занимался на простой площадке в Барнауле в школе Черепанова. Они с семьей после одного турнира от «Газпромнефти» решили переехать в Тюмень, где условия были явно лучше для хоккея. Поэтому в Тюмени мы с ним и начали работать.

— Чем Кирилл выделялся среди сверстников?

— Вообще Кирилл не отличался физическими способностями, сильно отставал от других ребят по скорости и особенно по катанию. Был разговор с родителями, где им предлагали остаться в команде, но во втором составе.

Они приняли решение остаться, что доказывает желание Кирилла играть в хоккей. Да, его выделяло именно стремление и желание играть и развиваться, несмотря на все сложности.

Потом уже он начал прогрессировать, становился лучше и через несколько лет уже стал игроком первой команды, – сказал Олег Таубер.

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1 комментарий

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