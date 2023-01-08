Марченко о хет-трике в игре с «Каролиной»: «Это было моей мечтой – забросить 3 шайбы дома и порадовать болельщиков»

назвал хет-трик на домашней арене « » исполнением мечты.

Россиянин трижды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

«Это было моей мечтой – забросить 3 шайбы в домашнем матче и порадовать болельщиков. Большое им спасибо за поддержку. Это было здорово.

Первый гол прибавил мне уверенности. Получилось забить еще два, я просто продолжал. Это очень хорошо с точки зрения следующих игр», – сказал форвард «Блю Джекетс» после игры.

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