Марченко с хет-триком стал 3-й звездой дня в НХЛ
Кирилл Марченко с хет-триком стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – защитник «Баффало» Расмус Далин с 5 (2+3) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (4:3 ОТ).
Третья звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с первым хет-триком в лиге – в ворота «Каролины» (4:3 Б).
https://www.statmuse.com/nhl/ask/nhl-most-goals-in-season-without-assists
И да, привет ротенбергу, хотя за последние лет 6-7 в НХЛ закрепилось какое-то аномальное количество игроков прошедших СКА: Шестёркин, Панарин, Дадонов, Кузьменко, Барабанов, Марченко, Подколзин, Гавриков, Зуб, что в принципе неудивительно