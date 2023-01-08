Марченко с хет-триком стал 3-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Нью-Джерси Баффало Коламбус НХЛ Расмус Далин Кирилл Марченко Джек Хьюз Хоккей

Кирилл Марченко с хет-триком стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – защитник «Баффало» Расмус Далин с 5 (2+3) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). 

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (4:3 ОТ). 

Третья звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с первым хет-триком в лиге – в ворота «Каролины» (4:3 Б). 

8 комментариев

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Александр Балабанов
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Ответ Quiet Space
8+0 стата, это вообще занятно конечно, похоже парень решил,что бить стату передачами это для слабаков) интересного узнать про подобные рекордные серии с большим количеством голов без передач
Тут можно посмотреть, но только по итогам сезона (по текущему промежуточные результаты).

https://www.statmuse.com/nhl/ask/nhl-most-goals-in-season-without-assists
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e1ther - e1ther
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Весь хет-трик породистый,напомнил Кучерова в начале, исключительно на скилле,да и номер тот же,почему бы и нет?)
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Quiet Space
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8+0 стата, это вообще занятно конечно, похоже парень решил,что бить стату передачами это для слабаков) интересного узнать про подобные рекордные серии с большим количеством голов без передач
+4
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Matador
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Почему ему не дают больше времени?! Играет лучше большинства форвардов Коламбуса и дело даже не в этой игре. Чинахова тоже считаю придерживали немного. Почему столько дают играть Джонсону, Лайне, Бемстрему, Робинсону ... они ничем не лучше наших ребят
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Кино Музыка
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НХЛ привыкает к новой фамилии. Комментаторы уже после первого гола говорили о нем наперебой. Его заметили, и это еще не вечер.
+6
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Rio de Janeiro
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Бросок, размашестое плавное катание, мягкие руки, есть всё чтобы стабильно стать игроком топ-6 НХЛ
И да, привет ротенбергу, хотя за последние лет 6-7 в НХЛ закрепилось какое-то аномальное количество игроков прошедших СКА: Шестёркин, Панарин, Дадонов, Кузьменко, Барабанов, Марченко, Подколзин, Гавриков, Зуб, что в принципе неудивительно
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Огюст
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Молодец Кирилл ,с долгожданным первым хет-триком !
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Кукич
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Новичку могли дать 1 или 2 звезду. Марченко осенью когда отправили в Ахл не приуныл, а работал,пахал и заслуженно получил вызов в Нхл. Надеюсь окончательно закрепился в составе
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