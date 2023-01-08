Марченко с хет-триком стал 3-й звездой дня в НХЛ

с хет-триком стал 3-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – защитник « » с 5 (2+3) очками в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Третья звезда – форвард « » Кирилл Марченко с первым хет-триком в лиге – в ворота «Каролины» (4:3 Б).