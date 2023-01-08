Тренер «Коламбуса» похвалил Марченко: «Его очень легко тренировать. Он хочет учиться, и это касается не только игры в атаке»

Главный тренер « » положительно оценил после хет-трика.

Российский форвард «Блю Джекетс» трижды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

«Его очень легко тренировать. Он хочет учиться, и это касается не только игры в атаке. Он приходит к нам с очень хорошими вопросами, хочет посмотреть видео по некоторым моментам, чтобы стать лучше.

Он всегда улыбается и много работает. Очень приятный человек. Вам нравится смотреть на него, и улыбка становится только шире. Это здорово», – сказал .

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