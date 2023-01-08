Генменеджер «Динамо»: «О′Делл продолжает работать по индивидуальному плану. У нас нет цели форсировать его возвращение»

Теги травмы Алексей Сопин КХЛ Эрик О′Делл Динамо Иван Игумнов Павел Кудрявцев Владислав Михайлов Хоккей

Генеральный менеджер «Динамо» рассказал о ситуации с травмированными игроками.

«Эрик О′Делл продолжает работать по индивидуальному плану. Врачи наблюдают за форвардом каждый день и оценивают динамику его состояния. У нас нет цели форсировать его возвращение. Главное, чтобы игрок полностью был готов к решающим матчам.

Сложно назвать приблизительную дату возвращения, но можно точно сказать, что на ближайший выезд Эрик с командой не поедет.

Иван Игумнов, Павел Кудрявцев и Владислав Михайлов уже, как говорят, на подходе. Стоит отметить наших молодых игроков, которые пользуются шансами и создают высокий уровень конкуренции. Когда все игроки выздоровеют, у тренерского штаба будет очень приятная головная боль о выборе состава на игру», – сказал Алексей Сопин.

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