Генменеджер «Динамо»: «О′Делл продолжает работать по индивидуальному плану. У нас нет цели форсировать его возвращение»
Генеральный менеджер «Динамо» рассказал о ситуации с травмированными игроками.
«Эрик О′Делл продолжает работать по индивидуальному плану. Врачи наблюдают за форвардом каждый день и оценивают динамику его состояния. У нас нет цели форсировать его возвращение. Главное, чтобы игрок полностью был готов к решающим матчам.
Сложно назвать приблизительную дату возвращения, но можно точно сказать, что на ближайший выезд Эрик с командой не поедет.
Иван Игумнов, Павел Кудрявцев и Владислав Михайлов уже, как говорят, на подходе. Стоит отметить наших молодых игроков, которые пользуются шансами и создают высокий уровень конкуренции. Когда все игроки выздоровеют, у тренерского штаба будет очень приятная головная боль о выборе состава на игру», – сказал Алексей Сопин.
Комментарии