Форвард ЦСКА Полтапов об игре против Мичкова: «Мы играли против целой команды, ведь хоккей – это командный вид спорта»
Прохор Полтапов оценил победу ЦСКА над «Сочи» (2:0).
«Не смотрели, на каком месте идет соперник. Старались играть в свой хоккей.
«Сочи» хорошо выходил из-под давления, не отбрасывался, играл в мелкий пасик. Поэтому нам надо было хорошо играть в тело, старались правильно встречать игроков.
Уделяли ли особенное внимание Мичкову? Нет, мы играли против целой команды, ведь хоккей – это командный вид спорта», – сказал нападающий ЦСКА.
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