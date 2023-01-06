Форвард ЦСКА Полтапов об игре против Мичкова: «Мы играли против целой команды, ведь хоккей – это командный вид спорта»

оценил победу ЦСКА над « » (2:0).

«Не смотрели, на каком месте идет соперник. Старались играть в свой хоккей.

«Сочи» хорошо выходил из-под давления, не отбрасывался, играл в мелкий пасик. Поэтому нам надо было хорошо играть в тело, старались правильно встречать игроков.

Уделяли ли особенное внимание ? Нет, мы играли против целой команды, ведь хоккей – это командный вид спорта», – сказал нападающий .