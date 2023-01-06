Форвард ЦСКА Полтапов об игре против Мичкова: «Мы играли против целой команды, ведь хоккей – это командный вид спорта»

Теги ЦСКА КХЛ Сочи Матвей Мичков Прохор Полтапов Хоккей

Прохор Полтапов оценил победу ЦСКА над «Сочи» (2:0).

«Не смотрели, на каком месте идет соперник. Старались играть в свой хоккей.

«Сочи» хорошо выходил из-под давления, не отбрасывался, играл в мелкий пасик. Поэтому нам надо было хорошо играть в тело, старались правильно встречать игроков.

Уделяли ли особенное внимание Мичкову? Нет, мы играли против целой команды, ведь хоккей – это командный вид спорта», – сказал нападающий ЦСКА.

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1 комментарий

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Уделять внимание смысла не было. На взрослом уровне большой угрозы Мичков пока не особо представляет.
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