Скабелка о покере Гранта: «В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но такое никому не удавалось»

высказался о покере защитника « » .

Канадец отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (5:1). Он стал первым представителем своего амплуа в истории лиги, забросившим 4 шайбы за игру.

«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить.

Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске. Конечно, нужно поблагодарить еще раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу.

Понятно, что все хотят забивать, а Грант – это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», – сказал главный тренер клуба из Казахстана.