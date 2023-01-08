Скабелка о покере Гранта: «В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но такое никому не удавалось»

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Андрей Скабелка высказался о покере защитника «Барыса» Алекса Гранта

Канадец отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:1). Он стал первым представителем своего амплуа в истории лиги, забросившим 4 шайбы за игру

«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить.

Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске. Конечно, нужно поблагодарить еще раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу. 

Понятно, что все хотят забивать, а Грант – это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», – сказал главный тренер клуба из Казахстана. 

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