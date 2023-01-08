Тамбиев об 1:5 от «Барыса»: «Фарт шел у одной команды. Один защитник забил 4 гола – что тут сделаешь?»
Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Барыса» (1:5).
Клуб из Владивостока проиграл в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В принципе, неплохо играли, считаю. Фарт шел у одной команды, один защитник забил четыре гола – что тут сделаешь? Какие-то вещи сейчас подправим, расстраиваться у нас нет времени, завтра следующий матч.
Нужно сделать правильные выводы, правильно отреагировать на поражение. Играли неплохо, повторюсь, но игра спецбригад немного не ладится. Надо преодолеть это. Будем готовиться к следующему матчу.
Как я могу оценить большинство, если мы ни одного гола там не забили? Большинство пока не получается. Оно есть, вроде и моменты есть, но то соперник хорошо блокирует броски, то нет у нас завершающего броска. На тренировках вроде получается, а в игре совсем другая динамика, все быстрее надо делать. Ушло большинство, оно было у нас в сезоне. Оправдываться не буду, есть ряд причин, но не стану рассказывать.
Надо победить, и правильная философия вернется. Согласен, сейчас у нас не то немножко. И я, наверное, ошибаюсь, не тех людей ставлю. Ставишь их, доверяешь, а люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях, которые мы разбираем. Если они ошибаются, значит, мы ставим не тех игроков.
Проиграли – моя вина, что тут сделаешь. Стараемся сделать что-то, нет времени расстраиваться. Попробуем правильно отреагировать на поражение, сезон длинный», – сказал главный тренер «Адмирала».
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