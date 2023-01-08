прокомментировал поражение «Адмирала» от « » (1:5).

Клуб из Владивостока проиграл в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В принципе, неплохо играли, считаю. Фарт шел у одной команды, один защитник забил четыре гола – что тут сделаешь? Какие-то вещи сейчас подправим, расстраиваться у нас нет времени, завтра следующий матч.

Нужно сделать правильные выводы, правильно отреагировать на поражение. Играли неплохо, повторюсь, но игра спецбригад немного не ладится. Надо преодолеть это. Будем готовиться к следующему матчу.

Как я могу оценить большинство, если мы ни одного гола там не забили? Большинство пока не получается. Оно есть, вроде и моменты есть, но то соперник хорошо блокирует броски, то нет у нас завершающего броска. На тренировках вроде получается, а в игре совсем другая динамика, все быстрее надо делать. Ушло большинство, оно было у нас в сезоне. Оправдываться не буду, есть ряд причин, но не стану рассказывать.

Надо победить, и правильная философия вернется. Согласен, сейчас у нас не то немножко. И я, наверное, ошибаюсь, не тех людей ставлю. Ставишь их, доверяешь, а люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях, которые мы разбираем. Если они ошибаются, значит, мы ставим не тех игроков.

Проиграли – моя вина, что тут сделаешь. Стараемся сделать что-то, нет времени расстраиваться. Попробуем правильно отреагировать на поражение, сезон длинный», – сказал главный тренер « ».