Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой». Он 1-й защитник в НХЛ с 2007 года с 5 очками за игру в возрасте до 23 лет
Защитник «Баффало» Расмус Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой».
22-летний швед был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сэйбрс» и «Уайлд» (6:5).
В текущем сезоне на его счету 44 (12+32) очка в 36 играх при полезности «+16» и 26:23 в среднем на льду.
Далин повторил рекорд «Баффало» по очкам для защитников в одном матче (5). Он был установлен Джерри Корабом в 1978 году (2+3). До Расмуса его повторили еще 3 игрока, последним из которых до сегодняшнего дня был Фил Хаусли (1989, 1+4).
При этом Далин стал первым с 2007 года защитником во всей лиге, набравшим 5 очков в возрасте до 23 лет. В предыдущий раз это удалось Диону Фанюфу (22 года, 0+5).
Он мне еще на своем драфте очень понравился, когда говорил, что "защитником интереснее играть чем напом" (я сам бывший деф, но далеко не Далин, конечно)
А теперь я рад, что он в претендентах на Норрис