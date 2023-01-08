Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой». Он 1-й защитник в НХЛ с 2007 года с 5 очками за игру в возрасте до 23 лет

Защитник « » набрал 2+3 в матче с «Миннесотой».

22-летний швед был признан первой звездой матча регулярного чемпионата между «Сэйбрс» и «Уайлд» (6:5).

В текущем сезоне на его счету 44 (12+32) очка в 36 играх при полезности «+16» и 26:23 в среднем на льду.

Далин повторил рекорд «Баффало» по очкам для защитников в одном матче (5). Он был установлен Джерри Корабом в 1978 году (2+3). До Расмуса его повторили еще 3 игрока, последним из которых до сегодняшнего дня был (1989, 1+4).

При этом Далин стал первым с 2007 года защитником во всей лиге, набравшим 5 очков в возрасте до 23 лет. В предыдущий раз это удалось (22 года, 0+5).