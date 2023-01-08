Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой». Он 1-й защитник в НХЛ с 2007 года с 5 очками за игру в возрасте до 23 лет

Теги рейтинги Баффало Миннесота Дион Фанюф НХЛ Фил Хаусли Расмус Далин Хоккей

Защитник «Баффало» Расмус Далин набрал 2+3 в матче с «Миннесотой».

22-летний швед был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сэйбрс» и «Уайлд» (6:5). 

В текущем сезоне на его счету 44 (12+32) очка в 36 играх при полезности «+16» и 26:23 в среднем на льду. 

Далин повторил рекорд «Баффало» по очкам для защитников в одном матче (5). Он был установлен Джерри Корабом в 1978 году (2+3). До Расмуса его повторили еще 3 игрока, последним из которых до сегодняшнего дня был Фил Хаусли (1989, 1+4). 

При этом Далин стал первым с 2007 года защитником во всей лиге, набравшим 5 очков в возрасте до 23 лет. В предыдущий раз это удалось Диону Фанюфу (22 года, 0+5). 

8 комментариев

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Breadman
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Норриса заверните этому господину)
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Сергей Баскаков
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Намечается интереснейшая дуэль эпохи - Далин с Макаром. Очень яркие показатели.
Фокс и Хейсканен ещё) претенденты на Норис ближайшие лет 5
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Андрей Герасимов
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Ничего себе статистика у защитника. И это в 22 года. Кажется, это новый Коффи.
Ну так себе сравнение.В отличии от Коффи парень ещё и в защите могет.
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ogent
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Не зря его выбрали первым номером драфта 2018 г
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Намечается интереснейшая дуэль эпохи - Далин с Макаром. Очень яркие показатели.
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Ничего себе статистика у защитника. И это в 22 года. Кажется, это новый Коффи.
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Комнатный олень
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Далин наконец то стал оправдывать все выданные ему авансы на драфте!
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Алексей Панин
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Красавец!
Он мне еще на своем драфте очень понравился, когда говорил, что "защитником интереснее играть чем напом" (я сам бывший деф, но далеко не Далин, конечно)
А теперь я рад, что он в претендентах на Норрис
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