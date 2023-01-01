Овечкин делит 3-е место в гонке снайперов сезона НХЛ с Хорватом (по 26 голов). До Макдэвида – 6 шайб

делит 3-е место в гонке снайперов сезона НХЛ с Бо Хорватом (по 26 голов).

Капитан « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (9:2). На его счету стало 45 (26+19) очков в 39 играх.

В снайперской гонке текущего сезона Овечкин делит 3-е место с капитаном « » Бо Хорватом (26 шайб в 35 играх).

Впереди только из « » (32 шайбы в 38 играх) и Тейдж Томпсон из « » (27 шайб в 34 играх).

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!