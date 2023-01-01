Овечкин делит 3-е место в гонке снайперов сезона НХЛ с Хорватом (по 26 голов). До Макдэвида – 6 шайб

Теги рейтинги Баффало Вашингтон Ванкувер Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Бо Хорват Тейдж Томпсон Хоккей

Александр Овечкин делит 3-е место в гонке снайперов сезона НХЛ с Бо Хорватом (по 26 голов).

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2). На его счету стало 45 (26+19) очков в 39 играх. 

В снайперской гонке текущего сезона Овечкин делит 3-е место с капитаном «Ванкувера» Бо Хорватом (26 шайб в 35 играх). 

Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (32 шайбы в 38 играх) и Тейдж Томпсон из «Баффало» (27 шайб в 34 играх). 

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

17 комментариев

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Амфитрион
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Да пофиг на Мака, как стукнет ему 37, там и поглядим. А Саня, конечно, гат, вот как Шмурновым и ко продолжать свое нытье, нелегкая у них доля.
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Иван Ерёмин
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Ответ Crenk
А самое главное Наконец выбрался в показатель +1 16 ноября был на предпоследнем месте в лиге при -16
а что ты тут переобулся, минусы собирать надоело
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leopard-000
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Ответ Artemii2000
Кстати, а где Мэтьюс? Столько разговоров было в прошлом сезоне о его супер-способностях…
Как в песне, как много разговоров овине...
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genowayy
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Ответ Net-Expert
Да какая гонка снайперов, какой Ришар, какой Харт... Человек с Вечностью борется
Это у Макдэвида 36 шайб, а Саши счет на 800+
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kubinec27
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Ответ Sanan1908
Хороший вопрос)) один раз Стрельнул и всё
С нетерпением жду Сашиного рекорда, но про мексиканца давайте не будем так. Действительно после Овечкина из снайперов топовых только он есть. А периоды незабивные даже у таких профессионалов есть.
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Gilonjon862
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"Как же достал этот неугомонный дед" - подумал МакДи мечтавший легко взять первый Ришар
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VladosParovoz
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Ответ Artemii2000
Кстати, а где Мэтьюс? Столько разговоров было в прошлом сезоне о его супер-способностях…
Этот то наверстает ну и бог с ним… Саня хорош!
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Никита Гарин
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Ответ Artemii2000
Кстати, а где Мэтьюс? Столько разговоров было в прошлом сезоне о его супер-способностях…
Тоже задаюсь вопросом. Столько статей и мнений было, что он прирожденный снайпер и может легко выйти на график Ови, даже лучше. А в этом сезоне как-то ну вообще не то, пока идет на половину шайб за регулярку от того, сколько в прошлом набросал. Хотя, команда не буксует, идет ровно, забивает прилично.
Правда, и у Овечкина были сезоны с меньше, чем 35 шайбами.
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Sanan1908
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Ответ Artemii2000
Кстати, а где Мэтьюс? Столько разговоров было в прошлом сезоне о его супер-способностях…
Хороший вопрос)) один раз Стрельнул и всё
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Crenk
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Ответ smiakishev
В прошлом сезоне к новому году было 24 и 50 очков с заявкой на Харт, не сильно сдал
А самое главное Наконец выбрался в показатель +1
16 ноября был на предпоследнем месте в лиге при -16
+1
-1
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paha
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Ответ Sanan1908
Очень хочу дождаться , когда Макдэвиду, Мэтьюсу и тд будет по 37) и сколько они будут забивать
Если они вообще будут играть еще в этом возрасте )))
+2
0
+2
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Терминатор///Айлбибекович
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Совсем сдулся Саня).
+1
-1
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Net-Expert
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Да какая гонка снайперов, какой Ришар, какой Харт... Человек с Вечностью борется
+6
-2
+4
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fa(za)nat
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Ответ Sanan1908
Очень хочу дождаться , когда Макдэвиду, Мэтьюсу и тд будет по 37) и сколько они будут забивать
Да ну я и так слишком стар 😁
+1
-1
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Artemii2000
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Ответ Sanan1908
Очень хочу дождаться , когда Макдэвиду, Мэтьюсу и тд будет по 37) и сколько они будут забивать
Кстати, а где Мэтьюс? Столько разговоров было в прошлом сезоне о его супер-способностях…
+9
-1
+8
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Sanan1908
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Очень хочу дождаться , когда Макдэвиду, Мэтьюсу и тд будет по 37) и сколько они будут забивать
+16
0
+16
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smiakishev
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В прошлом сезоне к новому году было 24 и 50 очков с заявкой на Харт, не сильно сдал
+4
0
+4
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