Форвард «Ак Барса» Воронков планирует подписать контракт с «Коламбусом» после этого сезона

планирует продолжить карьеру в НХЛ.

Ожидается, что 22-летний нападающий подпишет контракт с после завершения нынешнего сезона в , об этом сообщает The Athletic.

Действующее соглашение Воронкова с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 13 (7+6) очков в 28 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:18.

В общей сложности в лиге он провел 156 игр и отметился 56 (26+30) баллами.