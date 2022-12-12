Форвард «Ак Барса» Воронков планирует подписать контракт с «Коламбусом» после этого сезона

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Дмитрий Воронков планирует продолжить карьеру в НХЛ.

Ожидается, что 22-летний нападающий «Ак Барса» подпишет контракт с «Коламбусом» после завершения нынешнего сезона в КХЛ, об этом сообщает The Athletic.

Действующее соглашение Воронкова с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 13 (7+6) очков в 28 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 15:18.

В общей сложности в лиге он провел 156 игр и отметился 56 (26+30) баллами.

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