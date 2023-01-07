Форвард «Вашингтона» Уилсон сыграет против «Коламбуса». Он, как и Бэкстрем, проведет первую игру в сезоне после травмы

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Том Уилсон Хоккей

Том Уилсон сыграет в ближайшем матче «Вашингтона».

28-летний нападающий примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

Этот матч станет первым для Уилсона в нынешнем сезоне.

Напомним, что в мае канадский форвард перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки. Уилсон получил травму в первом матче серии Кубка Стэнли против «Флориды».

В предстоящем матче с «Коламбусом» сыграет и Никлас Бэкстрем. Шведский форвард также не играл с прошлого плей-офф, поскольку перенес операцию на бедре.

Уилсон набрал 52 (24+28) очка в 78 матчах прошлого регулярного чемпионата.

19 комментариев

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Alex Rastrelli
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Ответ Ферзь на р1
А вот и старшие подъехали...
Серьёзные пацаны! 👍👊💪
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Sabit89
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Весело будет при любом раскладе
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Sabit89
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Пошла вода горячая)
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Radik_2.0
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Три центра в топ 6, Коля, Кузя и Строум?
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igor nn
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Как в их в состав вписать?Скорей всего Лешка Протас в запас..и Юха тоже наверно.Эллера или Строума будут убирать с центра что ли?
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цэсемьэр
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в Метрополитан становится жарковато😅
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Direct free kick
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А вот и настоящее усиление
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grek087
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Вот это усиление подъехало. Ещё Карлсона и Брауна и вообще шоколад
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vlad_kuz
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Ответ крок 58
Ну можно теперь и на 70 замахнутся ....
Замахнуться можно..)), главное в жизни, когда замах соответствует удару..., иначе - лучше не замахиваться)))
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Анатолий Ярына
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Хорошие новости...)
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крок 58
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Ну можно теперь и на 70 замахнутся ....
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KirGre
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Ааааааааа , пацаны, с возвращением !!!! Го го Кэпс го , летс го Кэпс
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vlad_kuz
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Ответ hhlg
Том уникальный человек. Одновременно игрок топ-6 Вашингтона и хозяин одной франшизы из Нью-Йорка ;)
Это, кстати, к звездежу Ковалева о партнерах, он лихо обозвал пару человек.., а в НХЛ дохе...фига клевых хоккеистов)))
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Вадим Скорин
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Ожидаемое возвращение Уилсона, которое пойдёт на пользу команде.
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Bartez1986
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Хорошая новость. И Бэкса ждём. Вашики хорошо играют в последнее время. Должны стать ещё лучше. Ну и передачи от Нильса Великой Восьмёрке очень нужны
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vlad_kuz
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Ответ Ферзь на р1
А вот и старшие подъехали...
Основные, Том не такой старый)))
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hhlg
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Том уникальный человек. Одновременно игрок топ-6 Вашингтона и хозяин одной франшизы из Нью-Йорка ;)
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vlad_kuz
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Ну скоро всех будем рвать)), хотя и так все последние обозримые игры или выигранные(почти все) или очко.
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Ферзь на р1
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А вот и старшие подъехали...
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