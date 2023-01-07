Форвард «Вашингтона» Уилсон сыграет против «Коламбуса». Он, как и Бэкстрем, проведет первую игру в сезоне после травмы
Том Уилсон сыграет в ближайшем матче «Вашингтона».
28-летний нападающий примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
Этот матч станет первым для Уилсона в нынешнем сезоне.
Напомним, что в мае канадский форвард перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки. Уилсон получил травму в первом матче серии Кубка Стэнли против «Флориды».
В предстоящем матче с «Коламбусом» сыграет и Никлас Бэкстрем. Шведский форвард также не играл с прошлого плей-офф, поскольку перенес операцию на бедре.
Уилсон набрал 52 (24+28) очка в 78 матчах прошлого регулярного чемпионата.
19 комментариев