Форвард «Вашингтона» Уилсон сыграет против «Коламбуса». Он, как и Бэкстрем, проведет первую игру в сезоне после травмы

сыграет в ближайшем матче « ».

28-летний нападающий примет участие в игре регулярного чемпионата против « ».

Этот матч станет первым для Уилсона в нынешнем сезоне.

Напомним, что в мае канадский форвард перенес операцию по восстановлению разорванной передней крестообразной связки. Уилсон получил травму в первом матче серии Кубка Стэнли против «Флориды».

В предстоящем матче с «Коламбусом» сыграет и Никлас Бэкстрем. Шведский форвард также не играл с прошлого плей-офф, поскольку перенес операцию на бедре.

Уилсон набрал 52 (24+28) очка в 78 матчах прошлого регулярного чемпионата.