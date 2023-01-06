«Трактор» хотел выменять Юрчо у «Куньлуня». Если бы сделка состоялась, Пулккинен перешел бы в «Ак Барс», скорее всего («СЭ»)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы КХЛ Томаш Юрчо Теему Пулккинен Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

«Трактор» до дедлайна работал над обменом Томаша Юрчо из «Куньлуня».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если бы сделка состоялась, нападающий челябинцев Теему Пулккинен, скорее всего, перешел бы в «Ак Барс».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30-летний Юрчо провел 13 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Генменеджер «Ак Барса»: «Договаривались об обмене Пулккинена. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Теему к нам не перешел»

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2 комментария

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Mi4eL
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СЭ как всегда. Если бы да кабы. Хартли в АК барсе и тд 😂 Ну иногда угадывают. Там ведь король инсайдов)
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Эд..19
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Бы, да бы))) Прям зашкаливает правдоподобность выдуманных фактов) СЭ! Репутацию не пропьёшь)))
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