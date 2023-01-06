«Трактор» хотел выменять Юрчо у «Куньлуня». Если бы сделка состоялась, Пулккинен перешел бы в «Ак Барс», скорее всего («СЭ»)

«Трактор» до дедлайна работал над обменом из « ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если бы сделка состоялась, нападающий челябинцев , скорее всего, перешел бы в «Ак Барс».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30-летний Юрчо провел 13 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Генменеджер «Ак Барса»: «Договаривались об обмене Пулккинена. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Теему к нам не перешел»