Генменеджер «Ак Барса»: «Договаривались об обмене Пулккинена. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Теему к нам не перешел»

Марат Валиуллин сообщил, что «Ак Барс» интересовался Теему Пулккиненом.

«Мы договаривались с «Трактором» об обмене Теему Пулккинена, нам нужен был праворукий нападающий. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Пулккинен к нам не перешел.

Все видели, что, наверное, был самый скучный дедлайн. Игроки, которые есть, ходят из клуба в клуб», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».