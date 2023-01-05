Генменеджер «Ак Барса»: «Договаривались об обмене Пулккинена. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Теему к нам не перешел»

Теги Ак Барс Трактор Марат Валиуллин КХЛ Теему Пулккинен Хоккей

Марат Валиуллин сообщил, что «Ак Барс» интересовался Теему Пулккиненом.

«Мы договаривались с «Трактором» об обмене Теему Пулккинена, нам нужен был праворукий нападающий. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Пулккинен к нам не перешел.

Все видели, что, наверное, был самый скучный дедлайн. Игроки, которые есть, ходят из клуба в клуб», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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1 комментарий

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rasteam
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Пулю не трогайте!!!он ещё нам пригодится
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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