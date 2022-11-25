Гендиректор «Салавата» об Амирове: «Он проходит сложный период лечения. Ситуация серьезная. Сроков возвращения сказать не могу»

Гендиректор рассказал о сроках возвращения и .

«Хо-Сэнг 1 декабря делает обследование, и врач принимает решение.

Мы надеемся, что в начале декабря он будет уже в Уфе, а сыграет, может быть, чуть позже, потому что какое-то время ему нужно будет потренироваться, по уфимскому льду побегать.

Мы на него очень надеемся. Мы считаем, что отсутствие Хо-Сэнга сказалось на команде. Его приход был замечательным явлением, команда заиграла по-другому. Если бы он играл с первого дня и не травмировался, то вопросов к нам было бы меньше.

С Родионом вопрос сложнее. Он проходит очень сложный период лечения. Заканчивает на этой неделе. Потом еще три недели будет другое лечение. Определенных сроков его возвращения сейчас сказать не могу. Ситуация очень серьезная. Он очень хочет вернуться, мы с ним на связи», – сказал Ринат Баширов.