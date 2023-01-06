Кожевников о россиянах на Матче звезд НХЛ: «Здорово, что лига не играет в политику. Мировым спортивным руководителям надо на это смотреть»

Теги Матч звезд НХЛ НХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался о том, что шесть россиян приглашены на Матч звезд НХЛ.

«Здорово, что там будет шесть россиян, что НХЛ не играет в политику. Мировым спортивным руководителям надо на это смотреть.

Не было варианта, что наших бы не допустили до Матча звезд. НХЛ давно бы запретила россиянам выступать, если бы хотела. Но это коммерция, они дают рекламу всем. Особенно тем, кто хорошо проявляет себя на данном этапе.

Дай бог, чтобы не было травм. Эта шестерка проявляет себя хорошо», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Саркисов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Новогоднее застолье продолжается )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий