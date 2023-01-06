Кожевников о россиянах на Матче звезд НХЛ: «Здорово, что лига не играет в политику. Мировым спортивным руководителям надо на это смотреть»

высказался о том, что шесть россиян приглашены на Матч звезд НХЛ.

«Здорово, что там будет шесть россиян, что НХЛ не играет в политику. Мировым спортивным руководителям надо на это смотреть.

Не было варианта, что наших бы не допустили до Матча звезд. НХЛ давно бы запретила россиянам выступать, если бы хотела. Но это коммерция, они дают рекламу всем. Особенно тем, кто хорошо проявляет себя на данном этапе.

Дай бог, чтобы не было травм. Эта шестерка проявляет себя хорошо», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ