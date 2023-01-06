Бабенко перед игрой с «Витязем»: «Надо быть готовым с первых минут, не уступать в скорости, включать ноги, тогда не будет ненужных удалений»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Витязя».
Игра состоится сегодня, 6 января. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– Как оцените предыдущий матч с «Северсталью»?
– Тяжелая игра, важно, что смогли одержать победу. Соперник был неуступчивый, какой нас ждет и сегодня. Буквально недавно играли на выезде с «Витязем», в Балашихе был очень упорный матч. Серьезно готовимся.
– Как избежать ошибок, допущенных в первом матче с «Витязем»?
– Постоянно говорим об этом: есть невынужденные удаления, есть и те, в которых соперник тебя заставляет идти на фол. Ничего нового – надо быть готовым с первых минут, не уступать в скорости, с первых смен включать ноги, тогда не будет ненужных удалений.
– У «Витязя» хороший процент реализации бросков, как это нейтрализовать?
– Не давать бросать, играть плотнее. Чем ближе ты играешь к сопернику – тем меньше шансов, что он завладеет шайбой, – сказал Юрий Бабенко.
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