Дмитрий Обухов: «Билялетдинову в «Ак Барсе» будет тяжеловато, но он профессионал с большой буквы, справится»

высказался о перспективах во главе « ».

– А что ты думаешь о перспективах сменщика Знарка Билялетдинова, которого ты прекрасно знаешь по совместной работе в «Ак Барсе»?

– Это специалист с большой буквы, он может и настроить команду, и вытащить. Но сейчас ему будет тяжеловато, потому что фундамент команды закладывается на предсезонке, где его не было.

Как я знаю, сейчас ребята находятся не в очень хорошей физической форме. Состав тоже не он набирал. Надо подтягивать физику. А физика всегда на первом месте, это я хорошо помню с тех пор, как сам играл.

Летом мы занимались в Финляндии, перед плей-офф в Эмиратах.Полезно было для перезагрузки, чтобы переключиться от всего. Тренировались и было время отдохнуть, благо жены были рядом. Возвращались полные сил и энергии.

Так что Зинэтуле Хайдяровичу сейчас будет тяжеловато, но он профессионал с большой буквы, справится. Задачи с «Ак Барса» никто не снимал, она единственная – первое место, других нет и не будет, – сказал обладатель Кубка Гагарина.