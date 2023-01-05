Максим Третьяк после 0:2 с ЦСКА: «Хорошо сыграл или плохо, мы проиграли командой»

поделился мыслями после поражения «Сочи» от (0:2).

Третьяк сделал 48 сейвов и был признан первой звездой встречи. Вратарь не смог отразить только бросок Антона Слепышева, вторая шайба ЦСКА была заброшена в пустые ворота.

– Любому в любом виде спорта неприятно проигрывать, а у нас такая серия поражений – максимально неприятно. Хочется сказать спасибо болельщикам, потому что у нас такая неприятная ситуация в команде, но никто от нас не отворачивается, они приходят и поддерживают.

Мы со своей стороны стараемся делать все максимально возможное, но пока где-то не везет, где-то еще что-то. Но равнодушных нет – мы работаем и идем дальше.

– Могли ли вы выручить команду в эпизоде с первой шайбой?

– Нет неберущихся голов, но я не люблю отделять себя от команды. Хорошо сыграл или плохо, мы проиграли командой. Не хочу никого выделять, потому что мы одно целое. Проиграли – значит, нужно дорабатывать, – сказал вратарь « ».