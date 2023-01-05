Вайсфельд про 1:3 с «Сибирью»: «Первое звено «Авангарда» сыграло не лучшим образом, это одна из причин поражения»

прокомментировал победу «Сибири» над «Авангардом» (3:1).

«Мне кажется, что «Авангард» был не в лучшей форме. Первое звено команды, будучи в хорошем состоянии, реализовало бы те моменты, которые у него были сегодня. А здесь в завершающей стадии атаки точности не было.

Последняя шайба, которую «Сибирь» забросила на ровном месте, очень показательна – там Буше ошибся на ровном месте. Там сложно было ошибиться даже при желании, но он это сделал. На мой взгляд, «Авангард» сегодня был не в лучшем состоянии. Но, в любом случае, несмотря на поражение, после семи побед подряд у них все в порядке.

Буше впервые не забил «Сибири»? Ну, это больше для журналистов... Было ясно, что он когда-нибудь не забьет. Самое главное, что «Авангард» не реализовал свои моменты.

Возьмем первый гол: омичи должны были реализовывать большинство, а в итоге пропустили сами. Первое звено сыграло не лучшим образом, и это стало одной из причин поражения « », – сказал бывший генменеджер клубов .