Зинэтула Билялетдинов: «Понимаем, в какой ситуации находимся, над чем надо работать. Ребята стараются»

Теги Ак Барс Северсталь Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Северстали» (2:1 ОТ).

– Соперник был очень мобильным сегодня, переигрывал нас в скорости. Из-за этого откатывались рано, не успевали за шайбой. Главное, что мы выиграли, все остальное будем поправлять.

– Сегодня ряд игроков пропустили матч, что с ними?

– Они болеют.

– Как оцените игру Вячеслава Войнова?

– Хорошо, забил два гола. Это игрок хорошего уровня. Пока он отсутствовал – наше большинство было немного другим, сложно было кого-то найти.

– Можно сказать, что такие тяжелые победы придают команде уверенность?

– Любая победа дает уверенность. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся, над чем надо работать. Как бы ни было нам сложно – ребята стараются. Я рад, что есть понимание со стороны игроков – это главное, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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4 комментария

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TimGI86
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Ребят, ну невозможно, чтобы пришел другой тренер сразу все поменял, особенно учитывая текущий график игр, потому что практически отсутствует тренировочный процесс. Если в Ак Барсе сейчас выправится ситуация, просто означает, что Знарка попросту слили, Билялетдинов легенда, да, но нужно давать дорабатывать, несмотря на давление
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Казань АК БАРС
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Хайдарович все исправит. Верим! 🤝
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Tina
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Ответ Иммонен
Зинэтула Хайдарович- Человек с большой буквы, желаю , чтобы у Вас все получилось, в любом случаи буду поддерживать вас и команду. Огромное спасибо за понимание и преданность Ак Барсу!!!
🤝🤝🤝✊
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Иммонен
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Зинэтула Хайдарович- Человек с большой буквы, желаю , чтобы у Вас все получилось, в любом случаи буду поддерживать вас и команду. Огромное спасибо за понимание и преданность Ак Барсу!!!
+5
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