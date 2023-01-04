Зинэтула Билялетдинов: «Понимаем, в какой ситуации находимся, над чем надо работать. Ребята стараются»
Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Северстали» (2:1 ОТ).
– Соперник был очень мобильным сегодня, переигрывал нас в скорости. Из-за этого откатывались рано, не успевали за шайбой. Главное, что мы выиграли, все остальное будем поправлять.
– Сегодня ряд игроков пропустили матч, что с ними?
– Они болеют.
– Как оцените игру Вячеслава Войнова?
– Хорошо, забил два гола. Это игрок хорошего уровня. Пока он отсутствовал – наше большинство было немного другим, сложно было кого-то найти.
– Можно сказать, что такие тяжелые победы придают команде уверенность?
– Любая победа дает уверенность. Мы прекрасно понимаем, в какой ситуации находимся, над чем надо работать. Как бы ни было нам сложно – ребята стараются. Я рад, что есть понимание со стороны игроков – это главное, – сказал главный тренер «Ак Барса».
4 комментария