Тамбиев об 1:2 от минского «Динамо»: «Разочарован игрой легионеров. Выходите и забивайте, чего жижу разводить?»

Теги Динамо Минск КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев подвел итоги матча с минским «Динамо» (1:2).

«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть «пять на три» четыре минуты и не забить – от такого зубы скрипят.

Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стеклам и разводить руками. Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить? Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом.

Ребята молодцы, что сравняли счет, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал», – сказал главный тренер «Адмирала».

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2 комментария

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Stepan Alexandrovich
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Да эти легионеры только портят все. Вот сократят щас лимит, как молодые русские в конкурентной среде раскроются и как будут решать)
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Всеволод Гриценко
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Тамбиев развел жижу
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