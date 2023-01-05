Тамбиев об 1:2 от минского «Динамо»: «Разочарован игрой легионеров. Выходите и забивайте, чего жижу разводить?»

подвел итоги матча с минским « » (1:2).

«Очень много получили ненужных удалений. Не успевали, цепляли. При этом играть «пять на три» четыре минуты и не забить – от такого зубы скрипят.

Сегодня есть вопросы к легионерам, которые должны решать в таких ситуациях, а не бросать по стеклам и разводить руками. Выходите и забивайте, чего тут жижу разводить? Разочарован игрой легионеров и в большинстве, и в целом.

Ребята молодцы, что сравняли счет, но за ошибку в позиционной обороне в концовке нас соперник наказал», – сказал главный тренер « ».