Артем Божко: «Серебряков − лучший вратарь сезона. Благодаря ему «Адмирал» творит чудеса и с весьма средним подбором игроков идет так высоко в таблице»

Теги КХЛ Никита Серебряков Адмирал Артем Божко Хоккей

Артем Божко считает Никиту Серебрякова из «Адмирала» лучшим вратарем сезона.

«Лучший вратарь сезона − Никита Серебряков. Тот самый случай, когда вратарь − это даже больше, чем полкоманды.

Именно благодаря Никите владивостокцы творят чудеса и с весьма средним подбором игроков идут так высоко в турнирной таблице. Практически в каждом матче «моряки» уступают соперникам по броскам, но при этом регулярно побеждают.

Именно это для меня является одним из главных критериев значимости Серебрякова для команды», – сказал комментатор КХЛ ТВ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий