Артем Божко: «Серебряков − лучший вратарь сезона. Благодаря ему «Адмирал» творит чудеса и с весьма средним подбором игроков идет так высоко в таблице»

считает Никиту Серебрякова из « » лучшим вратарем сезона.

«Лучший вратарь сезона − . Тот самый случай, когда вратарь − это даже больше, чем полкоманды.

Именно благодаря Никите владивостокцы творят чудеса и с весьма средним подбором игроков идут так высоко в турнирной таблице. Практически в каждом матче «моряки» уступают соперникам по броскам, но при этом регулярно побеждают.

Именно это для меня является одним из главных критериев значимости Серебрякова для команды», – сказал комментатор ТВ