Тамбиев о матче с «Амуром»: «Немного волнообразная игра с нашей стороны. Во втором периоде прижались к воротам, отдали инициативу»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:1).
«Хорошая, боевая игра, с нашей стороны немного волнообразная.
Первый период хорошо начали, вкатились в игру, во втором прижались к воротам, отдали инициативу, и соперник добавил, я думаю. В третьем играли по счету, терпели, у соперника были хорошие моменты, Никита [Серебряков] подчистил в концовке.
Едем домой, восстанавливаемся и готовимся дальше», – сказал главный тренер «Адмирала».
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