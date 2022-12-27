Тамбиев о матче с «Амуром»: «Немного волнообразная игра с нашей стороны. Во втором периоде прижались к воротам, отдали инициативу»

Теги Амур КХЛ Леонид Тамбиев Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Амура» (3:1).

«Хорошая, боевая игра, с нашей стороны немного волнообразная.

Первый период хорошо начали, вкатились в игру, во втором прижались к воротам, отдали инициативу, и соперник добавил, я думаю. В третьем играли по счету, терпели, у соперника были хорошие моменты, Никита [Серебряков] подчистил в концовке.

Едем домой, восстанавливаемся и готовимся дальше», – сказал главный тренер «Адмирала».

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