Тамбиев о матче с «Амуром»: «Немного волнообразная игра с нашей стороны. Во втором периоде прижались к воротам, отдали инициативу»

прокомментировал победу в матче против « » (3:1).

«Хорошая, боевая игра, с нашей стороны немного волнообразная.

Первый период хорошо начали, вкатились в игру, во втором прижались к воротам, отдали инициативу, и соперник добавил, я думаю. В третьем играли по счету, терпели, у соперника были хорошие моменты, Никита [ ] подчистил в концовке.

Едем домой, восстанавливаемся и готовимся дальше», – сказал главный тренер « ».