Доминик Гашек: «МОК и федерации должны объяснить россиянам причину отстранения. Им нужно знать, что надо делать, чтобы они могли снова соревноваться с нами»
Доминик Гашек высказался касательно отстранения российских спортсменов.
«Я не осуждаю этих русских парней и девушек. Наоборот, их нужно поддерживать, помогать. Прежде всего тем, кто их отстранил (МОК, спортивные федерации, лиги и т.д.).
МОК и спортивные федерации должны четко объяснить им (и общественности) причину их отстранения, быть с ними в постоянном контакте и помогать им в любой проблеме.
Спортсменам тоже нужно знать, что им надо делать и зачем, чтобы они могли снова с нами соревноваться. Знает ли сам МОК, что он мог бы им сказать?» – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.
Напомним, национальные сборные России были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.
Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»
5 комментариев