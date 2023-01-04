Доминик Гашек: «МОК и федерации должны объяснить россиянам причину отстранения. Им нужно знать, что надо делать, чтобы они могли снова соревноваться с нами»

Доминик Гашек высказался касательно отстранения российских спортсменов.

«Я не осуждаю этих русских парней и девушек. Наоборот, их нужно поддерживать, помогать. Прежде всего тем, кто их отстранил (МОК, спортивные федерации, лиги и т.д.).

МОК и спортивные федерации должны четко объяснить им (и общественности) причину их отстранения, быть с ними в постоянном контакте и помогать им в любой проблеме.

Спортсменам тоже нужно знать, что им надо делать и зачем, чтобы они могли снова с нами соревноваться. Знает ли сам , что он мог бы им сказать?» – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.

Напомним, национальные сборные России были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»