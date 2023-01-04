Полтапов об МЧМ: «Случилась бы хоккейная война, если бы нас допустили. Настоящая классика, Канада – Россия»

поделился мнением о молодежном чемпионате мира.

Сборная России была отстранена от участия.

«Больше всего на молодежном чемпионате мира слежу за канадцами. Единственная сборная, которая показывает хороший и приличный хоккей. Как пишут СМИ, они разрывают каждого соперника. У них есть – хороший форвард, который отлично видит «поляну», хорошо катается, владеет броском. Но пока тяжело судить. Надо будет посмотреть, как он проявит себя на взрослом уровне. Но хвалебные отзывы в свой адрес он заслужил.

Что касается того факта, что я, как и вся молодежная сборная России, пропускаю этот турнир, то неплохо, что играю в . Тут уровень будет посильнее, ведь играем со взрослыми хоккеистами. Пока я в ЦСКА, мне комфортно.

Конечно, если бы нас допустили до турнира, то была бы настоящая хоккейная классика – Россия – Канада. Все бы играли от ножа. Можно сказать, случилась бы хоккейная война», – заявил нападающий и молодежной сборной России.