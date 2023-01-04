Полтапов об МЧМ: «Случилась бы хоккейная война, если бы нас допустили. Настоящая классика, Канада – Россия»

Теги ЦСКА молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира КХЛ Р-Спорт Прохор Полтапов Коннор Бедард Хоккей

Прохор Полтапов поделился мнением о молодежном чемпионате мира.

Сборная России была отстранена от участия.

«Больше всего на молодежном чемпионате мира слежу за канадцами. Единственная сборная, которая показывает хороший и приличный хоккей. Как пишут СМИ, они разрывают каждого соперника. У них есть Коннор Бедард – хороший форвард, который отлично видит «поляну», хорошо катается, владеет броском. Но пока тяжело судить. Надо будет посмотреть, как он проявит себя на взрослом уровне. Но хвалебные отзывы в свой адрес он заслужил.

Что касается того факта, что я, как и вся молодежная сборная России, пропускаю этот турнир, то неплохо, что играю в КХЛ. Тут уровень будет посильнее, ведь играем со взрослыми хоккеистами. Пока я в ЦСКА, мне комфортно.

Конечно, если бы нас допустили до турнира, то была бы настоящая хоккейная классика – Россия – Канада. Все бы играли от ножа. Можно сказать, случилась бы хоккейная война», – заявил нападающий ЦСКА и молодежной сборной России.

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2 комментария

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Мікалай Ланец
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Он так комментирует игру Берарда, как- будто уже сам состоявшаяся звезда как минимум КХЛ.

Чехия, Словакия, кроме Канады.
Да и еще посмотрим как Канада с США сыграет. Для них жто всегда тяжелый соперник.
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pit4er
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Не война, а специальная хоккейная военная операция
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