Крикунов желает Овечкину обойти Гретцки: «Это результат, которого не скоро кто-то еще достигнет»

Владимир Крикунов пожелал Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Сашке Овечкину персонально желаю, чтобы он достал Гретцки и обошел.

— После 800-й шайбы лично у меня появилось ощущение — должен достать!

— Саша еще в прошлом году закусился побороться за рекорд. Это же такой результат, которого не скоро кто-то еще достигнет. А Овечкин это реально может сделать. Да он и так сегодня каждый день какие-то рекорды ставит, даже по голам в пустые ворота.

Ситуация в мире рано или поздно стабилизируется, и мы вернемся в мировой хоккей. Дай бог, на свое место. Если уж не первыми, то вторыми в мире. Поначалу важно будет далеко не откатиться из-за всех этих санкций. Вот этого еще пожелаю нашему хоккею, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!