Гретцки сравнил Овечкина с Босси и Бреттом Халлом: «Все они редко промахивались. Каждый из них знает, как найти свободную зону для броска»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Бретт Халл Майк Босси Хоккей

Уэйн Гретцки рассказал о том, что роднит Александра Овечкина со снайперами прошлого. 

«За время своей карьеры я видел двух самых плодовитых снайперов – Майка Босси и Бретта Халла. Один из моментов, который объединяет их с Овечкиным, – все они редко промахивались по воротам.

Если внимательно посмотреть на игру Алекса, Майка и Бретта, то можно увидеть, что все трое знают, как найти свободную зону для броска. 

На площадке всегда есть открытый кусочек льда. Ты либо умеешь его находить, либо нет. Алекс умеет это делать, безусловно», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!

20 комментариев

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and-ratnik
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Ответ ОттоДракула
Если уж так говорить, то будь здоров Марио Лемье и Овечкин сейчас, вероятно, соревновался бы именно с ним)
Лемье (мой любимый игрок) заплатил здоровьем за свою результативность и манеру игры, к сожалению. Только Линдросу за это же больше досталось. ИМХО)))
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Breadman
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Ответ Splin
Очередные если бы, если бы..
Если бы не пандемия и локауты рекорд уже бы упал))
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nnp165
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Ответ Andry 72
Ещё Буре и Лемье не упомянули
Буре 500 не забил, что ни говори, до 500 сложно о чем-то судить, иначе и Си Дененни можно на рекордсмена рассматривать. Лемье, да, согласен. Ещё Халл-старший если б в ВХА не перешёл. Вполне могли на 800+ зайти.
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Splin
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Ответ Дмитрий Белов
Любого прирожденного бомбардира отличает голевое чутье и поставленный бросок. Но с другой стороны - интересно было бы глянуть как Ваня Грецкий или Халл забивает 80-90 шайб всяких жигерам с щитками шириной в ворота.
Нормально бы забивали. Разумеется не по 80-90
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Splin
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Ответ Osik92
Боссых сдал уже в 10 сезоне
Ничего он сдал, его травмы убили
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Splin
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Очередные если бы, если бы..
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nnp165
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Ответ Венер Кучербаев
У Овечкина сейчас 28 голов в 40 матчах. Если он сохранит свою скорострельность, то забьёт в диапазоне от 55 до 60 шайб. Думаю, меньше 50 не будет. Хочется, конечно, 60 увидеть. Так что, будем надеяться, для рекорда хватит ещё полтора сезона, кроме текущего. А Овечкину стоит метить в вечные рекорды - либо 1.000 шайб, либо по общему количеству "регулярка + плей-офф". А для этого потребуется ещё раз контракт продлить.
Регулярка + плей-офф такими темпами этого контракта хватит.
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#nikon
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Сейчас уже очевидно, что
- если у Овечкина не будет травм,
- если Лига не будет приостанавливать чемпионат,
- если не будет очередной мировой пандемии,
- если не произойдёт политического суперкатаклизма,
- если ......................... ,
он превзойдёт рекорд Гретцки в 2025 году.
В этом он забьёт ещё 22 шайбы.
В следующем - 37.
В сезоне 2024-2025 - 28 шайб.
Итого в сумме - 895 шайб.
Но он может добраться и до 900 шайб.
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Breadman
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Ответ Венер Кучербаев
У Овечкина сейчас 28 голов в 40 матчах. Если он сохранит свою скорострельность, то забьёт в диапазоне от 55 до 60 шайб. Думаю, меньше 50 не будет. Хочется, конечно, 60 увидеть. Так что, будем надеяться, для рекорда хватит ещё полтора сезона, кроме текущего. А Овечкину стоит метить в вечные рекорды - либо 1.000 шайб, либо по общему количеству "регулярка + плей-офф". А для этого потребуется ещё раз контракт продлить.
Для вечного рекорда хватит и клуба 900 не скоро еще появится такой лютый снайперюга как Ови!
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Дмитрий Белов
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Любого прирожденного бомбардира отличает голевое чутье и поставленный бросок. Но с другой стороны - интересно было бы глянуть как Ваня Грецкий или Халл забивает 80-90 шайб всяких жигерам с щитками шириной в ворота.
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Венер Кучербаев
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Ответ Дмитрий Дашковский
В этом сезоне надо ещё шайб 16 положить что б в следующие 3 сезон 30-20-20 положить
У Овечкина сейчас 28 голов в 40 матчах. Если он сохранит свою скорострельность, то забьёт в диапазоне от 55 до 60 шайб. Думаю, меньше 50 не будет. Хочется, конечно, 60 увидеть. Так что, будем надеяться, для рекорда хватит ещё полтора сезона, кроме текущего. А Овечкину стоит метить в вечные рекорды - либо 1.000 шайб, либо по общему количеству "регулярка + плей-офф". А для этого потребуется ещё раз контракт продлить.
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Andry 72
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Ответ Антон Якимцев
А если говорить уж так, то играй Борис Михайлов в NHL хотя бы игр 1200-1300, то с ним)))
А как же Макаров?😀
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Andry 72
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Уверен, если бы Босси не закончил после 10 лет стабильнейшей карьеры - сейчас Овечкин бы соревновался с рекордом Босси а не Гретцки
Ещё Буре и Лемье не упомянули
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Дмитрий Дашковский
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В этом сезоне надо ещё шайб 16 положить что б в следующие 3 сезон 30-20-20 положить
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
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Ответ Osik92
Боссых сдал уже в 10 сезоне
Босий, по южнорусски.
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Osik92
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Боссых сдал уже в 10 сезоне
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Антон Якимцев
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Ответ ОттоДракула
Если уж так говорить, то будь здоров Марио Лемье и Овечкин сейчас, вероятно, соревновался бы именно с ним)
А если говорить уж так, то играй Борис Михайлов в NHL хотя бы игр 1200-1300, то с ним)))
+9
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ОттоДракула
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Уверен, если бы Босси не закончил после 10 лет стабильнейшей карьеры - сейчас Овечкин бы соревновался с рекордом Босси а не Гретцки
Если уж так говорить, то будь здоров Марио Лемье и Овечкин сейчас, вероятно, соревновался бы именно с ним)
+13
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ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
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Ответ D-eisler@yandex.ru
Уверен, если бы Босси не закончил после 10 лет стабильнейшей карьеры - сейчас Овечкин бы соревновался с рекордом Босси а не Гретцки
Гретцки в свои первые десять лет карьеры забивал больше Босси.
Однако с ростом уровня НХЛ с начала 90-х, Гретцки перестал много забивать, снизил результативность до топа НХЛ первой тройки любой команды
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D-eisler@yandex.ru
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Уверен, если бы Босси не закончил после 10 лет стабильнейшей карьеры - сейчас Овечкин бы соревновался с рекордом Босси а не Гретцки
+14
-3
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