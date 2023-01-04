Гретцки сравнил Овечкина с Босси и Бреттом Халлом: «Все они редко промахивались. Каждый из них знает, как найти свободную зону для броска»
Уэйн Гретцки рассказал о том, что роднит Александра Овечкина со снайперами прошлого.
«За время своей карьеры я видел двух самых плодовитых снайперов – Майка Босси и Бретта Халла. Один из моментов, который объединяет их с Овечкиным, – все они редко промахивались по воротам.
Если внимательно посмотреть на игру Алекса, Майка и Бретта, то можно увидеть, что все трое знают, как найти свободную зону для броска.
На площадке всегда есть открытый кусочек льда. Ты либо умеешь его находить, либо нет. Алекс умеет это делать, безусловно», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.
Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!
- если у Овечкина не будет травм,
- если Лига не будет приостанавливать чемпионат,
- если не будет очередной мировой пандемии,
- если не произойдёт политического суперкатаклизма,
- если ......................... ,
он превзойдёт рекорд Гретцки в 2025 году.
В этом он забьёт ещё 22 шайбы.
В следующем - 37.
В сезоне 2024-2025 - 28 шайб.
Итого в сумме - 895 шайб.
Но он может добраться и до 900 шайб.
Однако с ростом уровня НХЛ с начала 90-х, Гретцки перестал много забивать, снизил результативность до топа НХЛ первой тройки любой команды