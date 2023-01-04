Гретцки сравнил Овечкина с Босси и Бреттом Халлом: «Все они редко промахивались. Каждый из них знает, как найти свободную зону для броска»

рассказал о том, что роднит со снайперами прошлого.

«За время своей карьеры я видел двух самых плодовитых снайперов – и . Один из моментов, который объединяет их с Овечкиным, – все они редко промахивались по воротам.

Если внимательно посмотреть на игру Алекса, Майка и Бретта, то можно увидеть, что все трое знают, как найти свободную зону для броска.

На площадке всегда есть открытый кусочек льда. Ты либо умеешь его находить, либо нет. Алекс умеет это делать, безусловно», – сказал лучший бомбардир в истории .

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!