Коньков о дубле Овечкина: «Он продолжает показывать, что у него до сих пор очень сильный и точный бросок, а его голевое чутье находится на высочайшем уровне»

прокомментировал дубль в матче с «Баффало» (4:5 ОТ).

«Если посмотреть статистику Овечкина, то в последних пяти матчах он забил восемь голов. Это доказывает, что он идет в очень серьезном темпе. У Александра было очень хорошее начало сезона, но затем он сбавил обороты. А сейчас он, наоборот, опережает этот темп.

Команда играла неуверенно, у Александра был плохой «плюс-минус». Но сейчас «Вашингтон» набирает обороты, а Овечкин помогает ему набирать очки.

Правда, они сегодня проиграли в овертайме, но российский капитан команды продолжает показывать, что у него до сих пор очень сильный и точный бросок, а его голевое чутье, несмотря на возраст, находится на высочайшем уровне.

сказал, что такие игроки отличаются от остальных тем, что они знают, где находиться, и попадают по воротам. Первый гол Овечкин сегодня забил со вбрасывания. У него было пол-секунды. Принял – попал. Это отработанный элемент. А в моменте со второй шайбой он подстроился и попал.

Многое говорят о бомбардирских качествах Овечкина. Главное, что он сохраняет их с возрастом, приносит пользу команде и продолжает радовать болельщиков. Сейчас « » находится в зоне плей-офф, да и Александр выправил свой показатель полезности. Ситуация потихоньку выправилась», – сказал обладатель Кубка Гагарина.

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!