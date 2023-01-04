Бабенко об «Ак Барсе»: «Из-за праздников немного сбили ритм. Нужно с первых смен найти игровой тонус»

Теги Ак Барс Северсталь Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Юрий Бабенко поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в матче с «Северсталью». 

– Как готовились к сопернику, учитывая праздники?

– Да, немного сбили ритм из-за праздников. Нужно с первых смен постараться найти игровой тонус. Будем акцентировать внимание ребят на том, чтобы покороче играли первые отрезки, пособраннее. Необходимо сразу найти свой темп, свою игру, а затем гнуть свою линию.

– Чего можно ожидать от соперника?

– Для любой команды в лиге матч с «Северсталью» не будет легким испытанием. Команда очень агрессивно играет, имеет хорошее давление, движение. Нам надо дорожить шайбой, делать точные передачи и не дать сопернику играть на контратаках.

– Ожидаются какие-то изменения в составе?

– Будет одно изменение, – сказал тренер казанского клуба. 

1 комментарий

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Сергей Орлов
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"Сбили ритм" = бухали три дня)
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