Бабенко об «Ак Барсе»: «Из-за праздников немного сбили ритм. Нужно с первых смен найти игровой тонус»

поделился ожиданиями от игры « » в матче с «Северсталью».

– Как готовились к сопернику, учитывая праздники?

– Да, немного сбили ритм из-за праздников. Нужно с первых смен постараться найти игровой тонус. Будем акцентировать внимание ребят на том, чтобы покороче играли первые отрезки, пособраннее. Необходимо сразу найти свой темп, свою игру, а затем гнуть свою линию.

– Чего можно ожидать от соперника?

– Для любой команды в лиге матч с «Северсталью» не будет легким испытанием. Команда очень агрессивно играет, имеет хорошее давление, движение. Нам надо дорожить шайбой, делать точные передачи и не дать сопернику играть на контратаках.

– Ожидаются какие-то изменения в составе?

– Будет одно изменение, – сказал тренер казанского клуба.