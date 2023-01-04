Бабенко об «Ак Барсе»: «Из-за праздников немного сбили ритм. Нужно с первых смен найти игровой тонус»
Юрий Бабенко поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в матче с «Северсталью».
– Как готовились к сопернику, учитывая праздники?
– Да, немного сбили ритм из-за праздников. Нужно с первых смен постараться найти игровой тонус. Будем акцентировать внимание ребят на том, чтобы покороче играли первые отрезки, пособраннее. Необходимо сразу найти свой темп, свою игру, а затем гнуть свою линию.
– Чего можно ожидать от соперника?
– Для любой команды в лиге матч с «Северсталью» не будет легким испытанием. Команда очень агрессивно играет, имеет хорошее давление, движение. Нам надо дорожить шайбой, делать точные передачи и не дать сопернику играть на контратаках.
– Ожидаются какие-то изменения в составе?
– Будет одно изменение, – сказал тренер казанского клуба.
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