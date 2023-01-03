Леонид Вайсфельд: «Главная бомба дедлайна – подписание «Локомотивом» Варнакова»
Леонид Вайсфельд считает подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова главной бомбой дедлайна.
«В моем понимании главная бомба дедлайна – подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова.
Ну вот в Казани, например, есть Зарипов. Мы к нему с огромным уважением относимся, но что он сейчас может сказать условному Сафонову? Данис ведь не играет.
Мне кажется, подписание Варнакова – это слишком. Как талисман уже», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Напомним, «Локомотив» подписал контракт с Варнаковым до конца сезона. 37-летний форвард не играет с октября 2021 года.
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