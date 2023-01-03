Леонид Вайсфельд: «Главная бомба дедлайна – подписание «Локомотивом» Варнакова»

Теги Ак Барс Локомотив Данис Зарипов Михаил Варнаков Леонид Вайсфельд КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Вайсфельд считает подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова главной бомбой дедлайна.

«В моем понимании главная бомба дедлайна – подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова.

Ну вот в Казани, например, есть Зарипов. Мы к нему с огромным уважением относимся, но что он сейчас может сказать условному Сафонову? Данис ведь не играет.

Мне кажется, подписание Варнакова – это слишком. Как талисман уже», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

Напомним, «Локомотив» подписал контракт с Варнаковым до конца сезона. 37-летний форвард не играет с октября 2021 года.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wolkov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да уже никитин даже сказал, что подписание варнакова - это просто суперподстраховка на случай большого количества травм, сыграет дай бог в паре матчей, а остальное время кататься будет с молодежкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Байбурдин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Салават в этом году всех переплюнул,вот это бомба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alberville
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бомба? Где дедлайн? Кто такой Вайсфельд? Кто такой Варнаков?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обычно дедлайн это день когда много интересных переходов, сейчас он очень тускло прошёл, я даже не назову день когда был дедлайн
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий