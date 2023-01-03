считает подписание « » главной бомбой дедлайна.

«В моем понимании главная бомба дедлайна – подписание «Локомотивом» Михаила Варнакова.

Ну вот в Казани, например, есть . Мы к нему с огромным уважением относимся, но что он сейчас может сказать условному Сафонову? Данис ведь не играет.

Мне кажется, подписание Варнакова – это слишком. Как талисман уже», – сказал бывший генменеджер клубов .

Напомним, «Локомотив» подписал контракт с Варнаковым до конца сезона. 37-летний форвард не играет с октября 2021 года.