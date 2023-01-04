Божко о том, кто выиграет Кубок Гагарина: «СКА. Думаю, за счет мощного состава и длины скамейки они нивелируют вратарский вопрос и доберутся до трофея»
Артем Божко поделился мнением о том, кто выиграет Кубок Гагарина.
«СКА. Единственная команда в КХЛ, сумевшая примерно наполовину поменять состав и тренерский штаб в межсезонье и при этом нисколько не потерять в качестве по сравнению с прошлым сезоном.
СКА − команда практически без слабых мест за исключением вратарской позиции. Вот тут у армейцев все же могут возникнуть проблемы, учитывая отсутствие большого кубкового опыта у Владислава Подъяпольского и Дмитрия Николаева. Но все же думаю, что за счет мощного состава и длины скамейки петербуржцы сумеют нивелировать вратарский вопрос и доберутся до Кубка», – сказал комментатор КХЛ ТВ.
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