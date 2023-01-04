Депутат Свищев об Овечкине: «Очень гордимся, что он является представителем России. Сколько он делает для нашего спорта, играя в НХЛ»
Депутат Дмитрий Свищев назвал Александра Овечкина гордостью России.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Баффало» (4:5 ОТ) и вновь приблизился к рекордсмену НХЛ по голам Уэйну Гретцки – 808 шайб против 894.
«Нам очень хочется надеяться, что Овечкин станет лидером и побьет рекорд Гретцки. Мы гордимся Александром!
Звезда такой величины появляется раз в десятилетия. Очень гордимся, что он является представителем России.
Надеемся, что он совсем скоро побьет рекорд Гретцки, но количество матчей для этого увеличить нельзя.
Овечкин – спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ. Никакой другой спортивный дипломат такого сделать не сможет», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!
Лига достаточно космополитичная и там овердофига легионеров.