Депутат Свищев об Овечкине: «Очень гордимся, что он является представителем России. Сколько он делает для нашего спорта, играя в НХЛ»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев назвал Александра Овечкина гордостью России.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Баффало» (4:5 ОТ) и вновь приблизился к рекордсмену НХЛ по голам Уэйну Гретцки – 808 шайб против 894.  

«Нам очень хочется надеяться, что Овечкин станет лидером и побьет рекорд Гретцки. Мы гордимся Александром!

Звезда такой величины появляется раз в десятилетия. Очень гордимся, что он является представителем России.

Надеемся, что он совсем скоро побьет рекорд Гретцки, но количество матчей для этого увеличить нельзя.

Овечкин – спортсмен года! Сколько он делает для российского спорта, играя в НХЛ. Никакой другой спортивный дипломат такого сделать не сможет», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Овечкин еще на два гола ближе к Гретцки. Устроил перестрелку со вторым снайпером сезона – и проиграл!

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9 комментариев

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Максим Пантелеев
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Овечкин то делает, а Пынявый нашему спорту ноги отрубил. И не только спорту, а вообще... Нет колений -значит и не на что больше вставать.
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андрэ
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Ровным счётом НИ-###-Я!!!
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Павел Мельников
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А вот депутатами Свищевыми и их работой едва ли можно гордиться. Больше подходит слово "стыдиться".
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taekwon74
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В сколько могли бы делать / если бы не депутаты
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Montenegro Serbian
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У меня есть сильное подозрение, что в США и Канаде в общем-то подавляющему большинству любителей хоккея следящими за НХЛ, попросту плевать из какой страны Овечкин. Для них он просто своего рода легенда лиги (по сути всю сознательную жизнь приведший в США), без привязки к паспорту.
Лига достаточно космополитичная и там овердофига легионеров.
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Кукич
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Судя по всему Саня Ж больше не сыграет за сборную в официальной игре. И сейчас чем он может помочь спорту?
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Dani_Alves92
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Одних осуждают за то что уезжают играть в другие страны. Тут же скорее всего к сожалению если выживет эта власть к моменту политической рекорда Грецки, эти «депутаты» будут орать о победе России на территории США😐
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Сергей Орлов
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Ничего для "нашего спорта" Овечкин не делает, равно как и депутат Свищев ничего не делает для граждан России.
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sled
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А чем он отличается от тех, кто в Грузии теперь?
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