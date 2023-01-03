Бедард набрал 21 балл в 5 матчах МЧМ-2023 и разделил с Райхелом 3-е место в истории по очкам за один турнир

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Коннор Бедард повторил достижение Роберта Райхела на МЧМ.

Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) балла в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) очко в 5 матчах турнира.

Он повторил достижение Роберта Райхела (21 балл) и вышел на третье место в истории по очкам за один турнир.

Второе место делят Маркус Нэслунд и Раймо Хелминен (по 24 балла). Рекорд принадлежит Петеру Форсберу (31 очко).

Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра

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5 комментариев

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spain-hokkey
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Ответ Osik92
Ну рекорд форсберга вечен))) но на второе место может замахнуться
По фауту ничего эти рекорды не стоят
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spain-hokkey
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Ответ Hell-On Earth
Фантастический результат. Интересно на него посмотреть в Лиге. При этом, у Райхела, которого он обошел, была неплохая карьера, но тем не менее. В общем, интересно последить
Фантастический результат? Набил 13 очей с Австрией и Германией
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Pink Floyd1276
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Ответ Osik92
Ну рекорд форсберга вечен))) но на второе место может замахнуться
А не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Петера, понимаете, нашего Форсберга?
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Osik92
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Ну рекорд форсберга вечен))) но на второе место может замахнуться
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Hell-On Earth
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Фантастический результат. Интересно на него посмотреть в Лиге. При этом, у Райхела, которого он обошел, была неплохая карьера, но тем не менее. В общем, интересно последить
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