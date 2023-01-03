Бедард набрал 21 балл в 5 матчах МЧМ-2023 и разделил с Райхелом 3-е место в истории по очкам за один турнир
Коннор Бедард повторил достижение Роберта Райхела на МЧМ.
Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) балла в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.
Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) очко в 5 матчах турнира.
Он повторил достижение Роберта Райхела (21 балл) и вышел на третье место в истории по очкам за один турнир.
Второе место делят Маркус Нэслунд и Раймо Хелминен (по 24 балла). Рекорд принадлежит Петеру Форсберу (31 очко).
Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра
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