Бедард набрал 21 балл в 5 матчах МЧМ-2023 и разделил с Райхелом 3-е место в истории по очкам за один турнир

повторил достижение Роберта Райхела на МЧМ.

Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) балла в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 21 (8+13) очко в 5 матчах турнира.

Он повторил достижение Роберта Райхела (21 балл) и вышел на третье место в истории по очкам за один турнир.

Второе место делят и Раймо Хелминен (по 24 балла). Рекорд принадлежит (31 очко).

Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра