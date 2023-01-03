Кожевников об МЧМ-2023 без России: «Неполноценный турнир. У меня вообще нет никакого интереса, даже не хочется смотреть»
Александр Кожевников считает МЧМ-2023 неполноценным турниром.
Сборная России была отстранена от участия.
– У меня вообще нет к турниру никакого интереса. За прошлым молодежным чемпионатом немного следил, сейчас даже не хочется смотреть.
– Чешский хоккеист Милан Антош заявил, что МЧМ-2023 без сборной России является неполноценным турниром. Вы с ним согласны?
– Естественно. Может ли турнир называться чемпионатом мира, если там не играет одна из сильнейших команд? Это должны понимать.
Что это за чемпионат мира такой? Конечно, он неполноценный», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Канадцы рвут домашний МЧМ. Кажется, при Третьяке Россия так доминировать уже не будет
А ведь Россия могла бы пошуметь на МЧМ-2023! Мы прикинули состав – получилась очень интересная команда
- Да не смотрел я, неинтересно, но этих липовых, неполноценных чемпионов наша сборная бы обыграла, не сомневаюсь.