Кожевников об МЧМ-2023 без России: «Неполноценный турнир. У меня вообще нет никакого интереса, даже не хочется смотреть»

Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает МЧМ-2023 неполноценным турниром.

Сборная России была отстранена от участия.

– У меня вообще нет к турниру никакого интереса. За прошлым молодежным чемпионатом немного следил, сейчас даже не хочется смотреть.

– Чешский хоккеист Милан Антош заявил, что МЧМ-2023 без сборной России является неполноценным турниром. Вы с ним согласны?

– Естественно. Может ли турнир называться чемпионатом мира, если там не играет одна из сильнейших команд? Это должны понимать.

Что это за чемпионат мира такой? Конечно, он неполноценный», – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

Канадцы рвут домашний МЧМ. Кажется, при Третьяке Россия так доминировать уже не будет

А ведь Россия могла бы пошуметь на МЧМ-2023! Мы прикинули состав – получилась очень интересная команда

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8 комментариев

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spain-hokkey
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Ответ Andry 72
А если бы условно финов не было,а наши были,то тоже бы так говорил?
Если бы финны по спортивноиу принципу не выступали, то все равно, псли отстранили, то я против отстранений
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Oleg Kolesnikov
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Ответ Andry 72
А если бы условно финов не было,а наши были,то тоже бы так говорил?
У финнов в этом году состав и близко не такой сильный, как у нас. Вообще, Россия в этом году была единственной, кто мог бы потягаться по силе с Канадой, да и какая вывеска: Бедард против Мичкова. На Западе всем такое заходит. Читаю западные хоккейные борды, там тоже многие пишут о том, что без России интерес к турниру притупился.
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Pink Floyd1276
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Ждем Кожеву после финала:
- Да не смотрел я, неинтересно, но этих липовых, неполноценных чемпионов наша сборная бы обыграла, не сомневаюсь.
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Alexander A
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Не нравится, не смотри. Все просто.
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aarau
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vatto
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так иди и радуйся матчами на кубок великой дружбы с белорусами и казахами....андердог....
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Andry 72
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А если бы условно финов не было,а наши были,то тоже бы так говорил?
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Delantero812
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Бгггггг
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