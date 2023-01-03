Кожевников об МЧМ-2023 без России: «Неполноценный турнир. У меня вообще нет никакого интереса, даже не хочется смотреть»

считает МЧМ-2023 неполноценным турниром.

Сборная России была отстранена от участия.

– У меня вообще нет к турниру никакого интереса. За прошлым молодежным чемпионатом немного следил, сейчас даже не хочется смотреть.

– Чешский хоккеист Милан Антош заявил, что МЧМ-2023 без сборной России является неполноценным турниром. Вы с ним согласны?

– Естественно. Может ли турнир называться чемпионатом мира, если там не играет одна из сильнейших команд? Это должны понимать.

Что это за чемпионат мира такой? Конечно, он неполноценный», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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