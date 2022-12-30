Депутат Свищев: «Овечкин – российский спортсмен года. Он посол мира, спортивный дипломат в самое непростое время в истории современной России»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Государственная дума Дмитрий Свищев Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев назвал Александра Овечкина спортсменом года в России.

«Лучший российский спортсмен года – Овечкин, однозначно. К сожалению, я не увидел его в номинации Министерства спорта. Не понимаю, почему его не включили, ведь необязательно завоевывать олимпийские медали.

Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин – посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы.

Спортсмены часто оцениваются по количеству медалей, что совершенно несправедливо. Овечкин делает гораздо больше, чем целые наши национальные команды. Мы видим, как его любят американцы, как его ценит НХЛ и как им гордятся фанаты. Этому можно поучиться у американцев, и нечего здесь стесняться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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3 комментария

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Melnikov1968
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Спортсмены часто оцениваются по количеству медалей, что совершенно несправедливо. Овечкин делает гораздо больше, чем целые наши национальные команды. Мы видим, как его любят американцы, как его ценит НХЛ и как им гордятся фанаты. Этому можно поучиться у американцев, и нечего здесь стесняться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.(с) Конкретные национальные команды назовите. А так это очередное словоблудие.
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heyoka
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Примерно эту новость от этого депутата об этом хоккеисте с примерно такой же мыслью я читаю уже раз десятый. Когда спортс начнет думать перед публикацией?!
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Bdv68
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Этот генератор мозгофарша когда-нибудь отдыхает?
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