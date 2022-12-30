Депутат Свищев: «Овечкин – российский спортсмен года. Он посол мира, спортивный дипломат в самое непростое время в истории современной России»

Депутат Дмитрий Свищев назвал спортсменом года в России.

«Лучший российский спортсмен года – Овечкин, однозначно. К сожалению, я не увидел его в номинации Министерства спорта. Не понимаю, почему его не включили, ведь необязательно завоевывать олимпийские медали.

Считаю, что в это самое непростое время в истории современной России Овечкин – посол мира через спорт, который делает огромную работу. Он спортивный дипломат. Он показывает совершенно феноменальные результаты. Я просыпаюсь каждое утро и жду от него забитой шайбы.

Спортсмены часто оцениваются по количеству медалей, что совершенно несправедливо. Овечкин делает гораздо больше, чем целые наши национальные команды. Мы видим, как его любят американцы, как его ценит НХЛ и как им гордятся фанаты. Этому можно поучиться у американцев, и нечего здесь стесняться», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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